EQS-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Personalie

Aurubis AG: Aufsichtsrat bestellt neuen CEO und COO



20.06.2024 / 15:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aurubis AG: Aufsichtsrat bestellt neuen CEO und COO



Hamburg, 20. Juni 2024 - Der Aufsichtsrat der Aurubis AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Toralf Haag (58) zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Aurubis AG bestellt. Dr. Haag wird diese Position zum 1. September 2024 übernehmen.



Des Weiteren wurde Tim Kurth (56), bisher Managing Director Aurubis Bulgaria und Werksleiter des bulgarischen Standortes in Pirdop, ab 1. September 2024 zum Chief Operations Officer (COO) für das Primärkupfergeschäft bestellt.



Inge Hofkens wird als COO den Bereich Multimetal Recycling fortführen.



Am 6. Mai 2024 hatte das Unternehmen bereits verkündet, dass Steffen Hoffmann zum 1. Oktober 2024 der neue Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens wird.



Das neue Vorstandsteam der Aurubis AG wird somit ab dem 1. Oktober 2024 wieder aus vier Vorständen bestehen. Die strategische Ausrichtung und die Umsetzung der Wachstumsinitiativen werden unverändert weiterverfolgt.



Kontakt:

Angela Seidler

Vice President

Investor Relations &

Corporate Communications

Telefon +49 40 7883-3178

a.seidler@aurubis.com







Ende der Insiderinformation



20.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com