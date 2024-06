Und noch eine Suchmaschine, die Google mithilfe von KI vom Thron stoßen möchte. Genspark setzt künstliche Intelligenz ein, um Antworten in natürlicher Sprache und auf eigens kreierten Seiten zu liefern. Im Kurztest überzeugt die Suchmaschine allerdings nur bedingt. Gefühlt jede Woche tritt eine neue KI-Suchmaschine an, um Google den Rang abzulaufen. Arc Search, You, Perplexity - und nun Genspark. Mainfunc, das Unternehmen hinter Genspark, hat erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...