Deutschland kämpft sich aus der Krise

Alle Zeichen stehen auf Erholung. Das ifo-Institut prognostiziert einen Rückgang der Inflation und auch die deutsche Wirtschaft soll im laufenden Jahr ein leichtes Wachstum verzeichnen.



Am Donnerstag veröffentlichte das ifo-Institut die neuste Konjunkturprognose und verdoppelt im laufenden Jahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland die Wachstumsprognose. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt dürfte um 0,4 Prozent zulegen anstatt der im März erwarteten 0,2 Prozent. Somit stehen alle Zeichen auf Erholung. Laut dem ifo-Konjunkturchef arbeitet sich die deutsche Wirtschaft langsam aus der Krise. Besonders der weltweite Handel mit Waren und auch die globale Industrieproduktion dürften sich insbesondere ab der zweiten Jahreshälfte weiter erholen, so das Institut. Diese Entwicklung wird von der Lockerung der Geldpolitik getragen. Das Münchener ifo-Institut rechnet mit zwei weiteren Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) im laufenden Jahr.









