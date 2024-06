Der Diagnostikkonzern Qiagen hat in dieser Woche seine weitere Wachstumsstrategie skizziert. So will man insbesondere auch durch Zukäufe weitere Marktanteile hinzugewinnen. Insgesamt peilt man bis 2028 eine jährliche Wachstumsrate von rund 7 % an. Dabei will man bei der bereinigten operativen Gewinnmarge mindestens 31 % erzielen. Im vergangenen Jahr lag die vergleichbare Marge bei 26,9 %Wie das Unternehmen erklärte, will man sich im operativen Geschäft ...

