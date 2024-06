Die Aktie der Hpoport AG (WKN: 549336) hat nach dem Jahreshoch im Mai fast -25% an Wert verloren. Doch am Mittwoch und Donnerstag konnten die Papiere kräftig gewinnen, sie stehen nun wieder über der Marke von 300 €. Ist die Korrektur damit vorbei? Und kommt jetzt die Rallye? Positiver Analystenkommentar Die Kreditplattform Hypoport hat ein bewegtes erstes Halbjahr 2024 an der Börse hinter sich. In der Spitze verdoppelte sich die Aktie seit Jahresbeginn, ...

