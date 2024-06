DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 21. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 100 zuvor: 99 *** 09:00 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Inflation and Monetary Policy in the Post Pandemic Economy" *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 49,8 zuvor: 49,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,6 zuvor: 48,9 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 46,9 zuvor: 46,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 54,5 zuvor: 54,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 52,4 zuvor: 52,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 46,5 zuvor: 45,4 *** 10:00 NL/Qiagen NV, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,3 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 52,4 zuvor: 52,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 53,5 zuvor: 52,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 53,0 zuvor: 51,3 11:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Gründungsakt für neues Translationszentrum für Zell- und Gentherapie, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Scholz Teilnahme an Progressive Governance Summit 2024, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,8 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,3 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: -1,4% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm - DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft, Berlin - US/US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede bei "The Transformative Power of AI: How is Technology Changing Our Lives?" - KR,CN/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Reise nach Südkorea, China - SE,FI/Börsenfeiertag Schweden, Finnland - DE/Fußball-EM: 15:00 Gruppe E: Slowakei - Ukraine, Düsseldorf 18:00 Gruppe D: Polen, Österreich, Berlin 21:00 Gruppe D: Niederlande - Frankreich, Leipzig ===

