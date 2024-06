FREMONT, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF (https://www.foxit.com/de/pdf-editor)- und eSignatur (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/)-Lösungen, freut sich, die Einführung von zwei neuen Abonnement-Plänen für die PDF-Bearbeitung anzukündigen: Foxit PDF Editor und Foxit PDF Editor+. Die neuen Angebote wurden entwickelt, um die individuellen Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen, und bieten verbessertes Dokumentenmanagement, rechtsverbindliche eSignatur-Funktionen sowie zusätzliche erweiterte Funktionen.Mehr über die neuen Angebote Foxit PDF Editor und Foxit PDF Editor+ erfahren Sie unter:https://www.foxit.com/de/pdf-editorFoxit PDF EditorDer neue Foxit PDF Editor Plan umfasst erweiterte Bearbeitungsfunktionen wie Textumbruch, automatisches Setzen von Lesezeichen aus Texten, Hinzufügen von U3D- oder PRC-3D-Objekten, Bates-Nummerierung und einen Buchhaltungsrechner. Die Lösung bietet außerdem Tools zur Barrierefreiheit und Microsoft 365-Add-ins für SharePoint Online, OneDrive und Microsoft Teams. Damit ist Foxit PDF Editor die ideale Lösung für User*innen, die eine leistungsstarke und dennoch unkomplizierte PDF-Bearbeitung für Windows-, Mac- und Web benötigen. Die Lösung enthält außerdem neue Funktionen wie Kontrollmarkierungen für optimierte Arbeitsabläufe in der Buchhaltung und Fertigung, ein DocuSign-Plugin für Mac-Benutzer und vieles mehr.Foxit PDF Editor+Für Unternehmen mit umfassenderen Anforderungen hat Foxit die Lösung PDF Editor+ entwickelt, die alle Funktionen des Foxit PDF Editors sowie zusätzliche erweiterte Funktionen enthält. Unter anderem:- Rechtsverbindliche eSignaturen: Schnellere Vertragsabschlüsse mit nahtloser elektronischer Unterschriftenerstellung, Vorlagen, Unterschriftenverfolgung und Massenautomatisierung.- Erhöhter Cloud-Speicher: Sicheres Speichern von mehr Dokumenten mit zusätzlichen 130 GB Cloud-Speicher.- KI-gestütztes Schwärzen mit Smart Redact: Automatisches Erkennen und dauerhaftes Entfernen sensibler Informationen aus Dokumenten.- All-in-one Mobile App: Leistungsstarke PDF-Bearbeitungswerkzeuge für das Erstellen, Bearbeiten, Ausfüllen und Unterschreiben von Dokumenten von unterwegs, Echtzeittracking der Dokumentenaktivität und müheloses Zusammenarbeiten von Mobilgeräten.- KI-Assistent für PDFs: Erweiterung der PDF-Bearbeitungsfunktion durch KI, die intelligente Vorschläge macht und Automatisierungen bereitstellt."Wir freuen uns sehr, unsere neuen Angebote für PDF Editor und PDF Editor+ vorzustellen und unseren Kund*innen ihre Vorteile bereitzustellen", sagt Evan Reiss, VP, Head of Marketing bei Foxit. "Wir haben die Anzahl unserer Pläne auf zwei reduziert, um unseren Kund*innen flexible und dennoch leistungsstarke Werkzeuge zu bieten, mit denen sie ihre Dokumente effizient und sicher verwalten können. Egal ob für grundlegende Bearbeitungen oder umfassendere Lösungen."Als erster Anbieter von KI-gestützten PDF-Bearbeitungslösungen liefert Foxit auch weiterhin innovative Funktionen für den KI-Assistenten für beide Angebote und nutzt dabei den Datenschutz von Azure OpenAI, um sicherzustellen, dass keine persönlichen Daten als Trainingsdaten verwendet werden. Mit den kontinuierlichen KI-Verbesserungen können User*innen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden etwa 75 Prozent der Zeit einsparen, die sie normalerweise für Aufgaben wie Textzusammenfassung, Dokumentenanalyse, Informationsbeschaffung und Übersetzungen aufwenden. Zusätzlich ermöglicht die KI-Funktion für PDFs User*innen, mit PDF-Dokumenten zu chatten, wodurch das Abrufen von Informationen und die Interaktion mit Dokumenteninhalten erheblich vereinfacht wird.Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF (https://www.foxit.com/de/pdf-editor)- und eSignatur (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/)-Produkte und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben und die Verwaltung von PDF-Dokumenten vereinfachen können. Die vielfältige Produktlinie, einschließlich Foxit PDF Editor und Foxit PDF Editor+, bietet User*innen mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern - von überall und auf jedem Gerät. Auch Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leitungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/.Pressekontakt:Helena EngelbertP.E.R. Agency GmbH+49 20 6098 05-616helena.engelbert@per-agency.comOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143182/5806162