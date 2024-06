EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Personalie

Aurubis AG bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden und Produktionsvorstand und schließt Neuaufstellung des Vorstands ab



20.06.2024 / 16:29 CET/CEST

Aurubis AG bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden und Produktionsvorstand und schließt Neuaufstellung des Vorstands ab Hamburg, 20. Juni 2024 - Der Aufsichtsrat der Aurubis AG hat in seiner heutigen Sitzung die Bestellung von Dr. Toralf Haag (58) zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) und Tim Kurth (56) zum neuen Produktionsvorstand (COO) für das Primärkupfergeschäft - mit Wirkung zum 01. September 2024 - beschlossen. Damit ist die im Januar 2024 angekündigte Neuaufstellung des Aurubis Vorstands abgeschlossen. Mit der Bestellung von Dr. Toralf Haag und Tim Kurth wird der Vorstand ab dem 01. September 2024 zunächst aus den folgenden Mitgliedern bestehen: Dr. Toralf Haag (CEO), den beiden Produktionsvorständen Inge Hofkens und Tim Kurth sowie Prof. Markus Kramer (Chief Transformation Officer, CTO). Prof. Kramer wird wie geplant zum 30. September 2024 in den Aufsichtsrat zurückkehren. Der amtierende Vorstandsvorsitzende Roland Harings (60) übergibt zum 31. August 2024 den Vorstandsvorsitz. Durch die Bestellung von Dr. Haag ist eine reibungslose Übergabe gesichert. Zum 30. Juni 2024 wird Rainer Verhoeven als Finanzvorstand, wie im Januar 2024 angekündigt, aus dem Unternehmen ausscheiden. In der Zeit zwischen dem 01. Juli und 30. September 2024 wird Prof. Kramer, zusätzlich zu seinen Aufgaben als CTO, das Finanzressort übernehmen. Zum 01. Oktober übernimmt Steffen Alexander Hoffmann das Finanzressort. Der zukünftige Vorstandsvorsitzende Dr. Toralf Haag verfügt über umfassende Industrieerfahrung. Nach seinem Abschluss als Diplom-Kaufmann an der Universität Augsburg und der Promotion an der Universität Kiel, startete Dr. Toralf Haag seine Karriere 1994 bei der Thyssen Handelsunion AG in Düsseldorf. Von 1994 bis 2001 hatte er verschiedene Managementpositionen im ThyssenKrupp-Konzern inne, unter anderem vier Jahre in den USA. Von 2002 bis 2005 war Dr. Toralf Haag bereits Finanzvorstand bei der Norddeutschen Affinerie AG, heute Aurubis AG, bevor er 2005 Finanzvorstand des Schweizer Chemie- und Pharmaunternehmens Lonza Group AG wurde. Seit Oktober 2016 ist er Mitglied der Konzernvorstands der Voith Group, dessen Vorsitz er seit Oktober 2018 innehat. Der heutige Managing Director der Aurubis Bulgaria und Werksleiter des bulgarischen Standorts, Tim Kurth, studierte an der Fachhochschule Friedberg. Seine berufliche Laufbahn begann er bei Unilever, gefolgt von einer weiteren Station bei Numico in Polen. Nach seinem Eintritt in die Aurubis AG im Jahr 2006 hatte Tim Kurth verschiedene leitende Positionen inne, unter anderem als Corporate Innovation Manager und Vice President Corporate Logistics. 2014 wurde er zum Managing Director der Aurubis Bulgaria ernannt. Er verantwortet in dieser Funktion die umfassende Weiterentwicklung des erfolgreichen Standortes, der heute zu den wichtigsten Unternehmen und Arbeitgebern in Bulgarien zählt. Tim Kurth ist Präsident der Deutsch-Bulgarischen Industrie- und Handelskammer und verfügt über umfangreiches Wissen für metallurgische Prozesse und das operative Geschäft der Aurubis. "Mit Toralf Haag haben wir einen ausgewiesenen Industrieexperten für Aurubis gewinnen können, der das Unternehmen mit viel strategischer Weitsicht führen wird. Aus seiner Zeit als Finanzvorstand der Aurubis kennt er das Unternehmen und seine Märkte bereits gut" kommentiert Prof. Dr. Fritz Vahrenholt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Aurubis AG die Bestellung. "Tim Kurth hat den Standort Bulgarien in hervorragender Weise weiterentwickelt. Seine umfangreichen Erfahrungen empfehlen ihn für die Verantwortung über wichtige Teile des Hüttennetzwerkes der Aurubis. Es freut uns zudem, dass wir diese wichtige Führungsposition durch einen internen Kandidaten besetzen konnten. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats wünsche ich Toralf Haag und Tim Kurth für ihre neuen Aufgaben und die weitere Umsetzung der strategischen Agenda gutes Gelingen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Roland Harings für seine Leistungen und Verdienste für die Aurubis in den vergangenen Jahren. Er hat in seiner Zeit wichtige strategische Weichenstellungen initiiert und umgesetzt." Aurubis - Metals for Progress Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com



