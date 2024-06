AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.06.2024 / 16:28 CET/CEST

Vorlage für die Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Nikolaos Lykos 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstandsvorsitzender b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name AUSTRIACARD HOLDINGS AG b) LEI 529900QI445M00DK4407 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für

i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie der AUSTRIACARD HOLDINGS AG Kennung AT0000A325L0 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 5,82 EUR 2.500 Stück 5,83 EUR 963 Stück 5,84 EUR 2.436 Stück 5,85 EUR 409 Stück 5,86 EUR 1.192 Stück 5,87 EUR 153 Stück 5,88 EUR 107 Stück 5,89 EUR 12.240 Stück d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 5,87 EUR 20.000 Stück e) Datum des Geschäfts 2024-06-18 UTC+2 f) Ort des Geschäfts ATHENS EXCHANGE (ASEX)





20.06.2024 CET/CEST