Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausstellung vor Ort hat die 135. Canton Fair ihre Online-Plattformen kontinuierlich genutzt, um eine nahtlose Verbindung zwischen Lieferanten und Käufern zu ermöglichen. Hervorgehoben werden die robuste Leistung und die Spitzenprodukte führender chinesischer Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Auf der Plattform erregte vor allem der Sektor Küchengeräte und -utensilien große Aufmerksamkeit. Die Aussteller in diesem Bereich haben ein offenes Ohr für die praktischen Bedürfnisse der Verbraucher nach "Ästhetik, Funktionalität und Wartungsfreundlichkeit" und präsentieren einem weltweiten Publikum eine breite Palette hochwertiger Exponate.Zhanjiang Qitai Industry & Trading Co., Ltd. ist auf das Design, die Entwicklung und die Produktion von Hauptprodukten wie elektrischen Reiskochern spezialisiert. Der auf der Plattform vorgestellte intelligente Multi-Reiskocher 1,2L/2,3L mit antihaftbeschichtetem Innentopf verfügt über ein elegantes Morandi-Design, das durch ein Edelstahlgehäuse ergänzt wird und Verbraucher mit praktischer Erfahrung anspricht. Mehrere bemerkenswerte Designs gewährleisten ein nahtloses Dämpfen und Kochen sowie eine einfache Reinigung und erhöhen die Sicherheit vor Verbrennungen. Darüber hinaus verfügt das Kochgerät über eine intelligente Temperaturmessung und vielseitige One-Touch-Kocheinstellungen, die das Kochen erleichtern. Weitere Informationen finden Sie unter https://goo.su/YShk.Realwin Metal Manufacture Co., Ltd. präsentiert auf der Plattform sein neues Flaggschiff, das 7-teilige Edelstahl-Kochgeschirr-Set. Dieses Set aus hochwertigem Edelstahl und einem Boden aus Verbundwerkstoff ist nicht nur außergewöhnlich robust und langlebig, sondern sorgt auch für eine schnelle Erhitzung und hält die optimale Kochtemperatur über einen längeren Zeitraum aufrecht. Im Hinblick auf das Design verfügt das Produkt über einzigartige konturierte Kanten und eine präzise Innenverarbeitung, um Spritzer und Rückstände zu vermeiden. Darüber hinaus ist die vielseitige Farbgebung so konzipiert, dass sie zu einer Vielzahl von Küchenstilen passt und dem anspruchsvollen Verbraucher eine ausgezeichnete Auswahl bietet. Weitere Informationen finden Sie unter https://goo.su/Frgg9C.Hip-home Industrial Co., Limited hat sich auf Küchenmesser spezialisiert und bringt jährlich mehrere patentierte Innovationen auf den Markt. Das Unternehmen präsentiert seine neueste Kreation, das Hip-home Professional Kirisuke-Messer mit grünem Harzgriff, das sorgfältig aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und einem speziellen Wärmebehandlungsverfahren unterzogen wurde, um die Haltbarkeit der Klinge zu erhöhen. Das Messer bietet mit seinem leichten und ergonomischen Griff aus Kunstharz optimalen Halt und Kontrolle und besticht durch seine stromlinienförmige Ästhetik. Weitere Informationen finden Sie unter https://goo.su/9ftYg.Während die 135. Canton Fair ihren regulären Betrieb der Online-Plattform fortsetzt, bleibt die Begeisterung der globalen Händler für den Handel groß. Für weitere Informationen zur Canton Fair melden Sie sich bitte unter https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16an.