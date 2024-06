Vor knapp einer Woche startete die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und seither werden hierzulande natürlich vor allem die Spiele der Nationalelf mit Spannung verfolgt. Per TV, Internet oder beim Public Viewing bekommen Zuschauer nicht nur allerlei hübsche Tore präsentiert. Auch das Logo bei BYD ist bei solchen Gelegenheiten omnipräsent.Anzeige:BYD (CNE100000296) sorgt als Hauptsponsor dafür, dass der eigene Name bei der hiesigen Bevölkerung bekannter wird. Bei einem gute Turnierverlauf ist auch nicht auszuschließen, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...