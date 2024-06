ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius nach einem Treffen mit der Investoren-Abteilung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 314 Euro belassen. Die Kernaussagen vom jüngsten Kapitalmarkttag habe der Pharma- und Laborzulieferer bekräftigt, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine neutrale Einstufung reflektiere die Unsicherheit für eine kurzfristige Erholung zusammen mit den Bedenken, dass sich ein zunehmender Wettbewerbsdruck auf das mittelfristige Wachstum auswirken könnte und auch Beiträge durch Zukäufe geringer ausfallen könnten als in der mittelfristigen Prognose des Managements angenommen./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2024 / 12:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2024 / 12:18 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

