The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.06.2024.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2024

.

ISIN Name

LU1834983394 LYXOR INDEX FUND SICAV

LU1834988351 LYXOR INDEX FUND SICAV

LU2082995908 LYXOR INDEX FUND SICAV

LU2082998324 LYXOR INDEX FUND SICAV

LU1834983808 LYXOR INDEX FUND SICAV

LU2082996898 LYXOR INDEX FUND SICAV

