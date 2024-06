Singapur (ots/PRNewswire) -- Es ist das erste und einzige tokenisierte US T-Bill-Produkt weltweit, das von der Rating-Agentur ein Rating erhalten hat.- Die OpenEden Group sammelt neue Gelder, um die Anwendungsmöglichkeiten für TBILL-Token zu erweitern.Die globale Rating-Agentur Moody's Ratings hat Hill Lights International Limited, dem regulierten Fonds, der die Tokenized U.S. T-Bills von OpenEden emittiert, ein "A-bf"-Rating für Rentenfonds (https://www.moodys.com/research/Moodys-Ratings-assigns-a-A-bf-Bond-Fund-Rating-to-Hill-Assessment-Announcement--PR_489320) verliehen.Das Rating stuft die TBILL-Token von OpenEden in die Qualitätskategorie "Investment-Grade" ein. Laut Moody's Ratings and Symbols Definitions (https://www.moodys.com/sites/products/productattachments/moodys%20rating%20symbols%20and%20definitions.pdf): "Geldmarktfonds und Rentenfonds mit einem Rating von A ... weisen viele vorteilhafte Anlageeigenschaften auf und werden als Anlageinstrumente der oberen Mittelklasse betrachtet."Ein Novum in der BrancheDa tokenisierte Real-World-Assets ("RWA") immer beliebter werden, haben sich insbesondere T-Bills als beliebte Wahl für viele Emittenten erwiesen, darunter der Token "BENJI" von Franklin Templeton und der konkurrierende Token "BUIDL" von BlackRock.Weitere namhafte Emittenten von Tokenized T-Bills sind Ondo Finance, Maple Finance, Matrixport und Backed Finance. Dies geht aus einer Übersicht über Tokenized U.S. T-Bills (https://www.request.finance/guides/crypto-treasury-management) hervor, die Ende letzten Jahres in einem "Crypto Treasury Management"-Leitfaden für Web3 CFOs veröffentlicht wurde.OpenEden ist jedoch das erste und einzige tokenisierte US-T-Bill-Produkt weltweit, das ein Kreditrating erhalten hat.Eugene Ng, Mitbegründer von OpenEden, sagte: "Der Erhalt eines "A"-Ratings von Moody's ist ein bedeutender Meilenstein für die Branche und ein Vertrauensbeweis für unsere tokenisierte T-Bill-Plattform. Es bestätigt unser Engagement für den Aufbau einer zuverlässigen Basis für das DeFi Ökosystem, um Zugang zu den Renditen von Tokenized U.S. Treasury Bills zu erhalten."Wachsendes Netzwerk von Partnern zur Erweiterung der TBILL-NutzbarkeitWährend T-Bills weitgehend als Alternative zu Bargeld gehalten wurden, ermöglicht die Tokenisierung einen größeren Nutzen für die Anlageklasse. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit weiteren Zahlungsunternehmen, DeFi-Protokollen, Krypto-Wallets und anderen Web3-Apps zusammen, um den Nutzern den Zugriff auf die Renditen von US-T-Bills über verschiedene Blockchains zu ermöglichen.So können Institutionen dank einer Partnerschaft mit Hidden Road Partners und Zodia Custody von Standard Chartered ihre TBILL-Token als geeignete Sicherheiten für Finanzierungen verwenden.Traditionelle Finanzinstitutionen wie Hedge-Fonds, Buy-Side-Trading-Firmen und Finanzabteilungen von Unternehmen können ebenfalls problemlos auf die TBILL-Token von OpenEden zugreifen, und zwar über seine Depotpartner wie BitGo, HexTrust und Rakkar Digital, das von der SCB unterstützt wird.OpenEden nimmt auch eine neue Finanzierungsrunde auf, um die On-Chain-Renditen in mehr zahlungsorientierte Anwendungsfälle einzuführen. Das Unternehmen plant, die Finanzierungsrunde in den kommenden Monaten abzuschließen.Jeremy Ng, Mitbegründer von OpenEden erklärt: "Renditen ziehen Investoren an, Krypto zu erwerben und zu halten. Aber Zahlungen sorgen dafür, dass die Menschen Kryptowährungen nutzen, um einen größeren Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten zu erleichtern. Die Verbesserung des Zugangs zu verlässlichen, renditetragenden Zahlungsinstrumenten ist der Schlüssel für den Einstieg der nächsten Milliarde Krypto-Nutzer."Informationen zur OpenEden Group (www.openeden.com)OpenEden baut die Brücke zu einem neuen Finanzsystem. Unser Ziel ist es, reale Vermögenswerte auf die Chain zu bringen, um Billionen von Dollar an Wert freizusetzen.Telegramm: @BTCMoonLordLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2442795/4771273/OpenEden_Labs_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/moodys-vergibt-investment-grade-rating-a-bf-fur-tokenized-t-bills-von-openeden-302178115.htmlPressekontakt:Ivan Hong,ivan.hong@openeden.comOriginal-Content von: OpenEden Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175455/5806204