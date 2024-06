DJ PTA-Adhoc: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Ausscheiden des Vorstands Josef Mühlbauer und Wechsel in den Aufsichtsrat

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Roding (pta/20.06.2024/17:00) - Roding, den 20. Juni 2024. Herr Josef Mühlbauer, seit dem Jahr 2014 alleiniges Mitglied des Vorstands der Mühlbauer Holding AG, hat sich dazu entschlossen, aus dem Vorstand auszuscheiden und in den Aufsichtsrat der Mühlbauer Holding AG zu wechseln. Mit Erklärung vom heutigen Tag hat Herr Josef Mühlbauer dem Aufsichtsrat der Mühlbauer Holding AG mitgeteilt, dass er sein Amt als Vorstand mit Wirkung zum Ende der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung am 08. August 2024 niederlegt.

Der Aufsichtsrat der Mühlbauer Holding AG wird den Aktionären der Gesellschaft auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung am 08. August 2024 vorschlagen, Herrn Josef Mühlbauer in den Aufsichtsrat zu wählen. Für den Fall, dass die Hauptversammlung den Wahlvorschlag annimmt, ist beabsichtigt, dass Herr Josef Mühlbauer die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden übernimmt.

Aussender: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft Adresse: Josef-Mühlbauer-Platz 1, 93426 Roding Land: Deutschland Ansprechpartner: IR Tel.: +49 (0)9461 952-0 E-Mail: Stefan.Muehlbauer@muehlbauer.de Website: www.muehlbauer.de

ISIN(s): DE0006627201 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

June 20, 2024 11:00 ET (15:00 GMT)