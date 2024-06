EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Prognose

MÜNCHEN, 20. Juni 2024 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gibt heute die vorläufigen, ungeprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 bekannt.

"Das Jahr 2023 war ein Meilenstein für Mynaric, da wir das Jahr mit einem Rekordauftragsbestand an optischen Terminals beendeten, den Zuschlag von vielen namhaften Kunden erhielten und uns auf die Serienproduktion vorbereiteten", sagte Mustafa Veziroglu, CEO von Mynaric. "Im ersten Quartal 2024 haben wir unsere erste CONDOR Mk3-Lieferung abgeschlossen und damit einen weiteren wichtigen Meilenstein für das Unternehmen erreicht."

Wichtige Highlights für 2023 und 2024

Auftragsbestand an optischen Kommunikationsterminals zum 31. Dezember 2023 von 794 Einheiten (256 Einheiten zum 31. Dezember 2022) und 829 zum 20. Juni 2024

Cahs-In aus Kundenverträgen in Höhe von EUR 49,2 Mio. im Jahr 2023 (EUR 18,3 Mio. zum 31. Dezember 2022)

Mehrere Verträge mit Schlüsselkunden wie Northrop Grumman, York Space Systems und Loft Federal für CONDOR Mk3-Terminals, wichtiger Vertrag mit DARPA und der deutschen Regierung für mehrere Projekte sowie ein Vertrag mit einem kommerziellen japanischen Konstellationsbetreiber

Erste Lieferung von CONDOR Mk3 am Ende des ersten Quartals 2024

Im April 2024 sicherte sich das Unternehmen ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 20 Millionen US-Dollar mit verzögerter Ziehungsfazilität vom Hauptkreditgeber unter dem 2023 Darlehensvertrag, um das Betriebskapital zu unterstützen.

Ausblick

Mynaric gibt die folgende Prognose auf die wichtigsten Leistungsindikatoren für 2024:

In Millionen Euro und tatsächlichen Terminaleinheiten

Umsatz €50 - €70

Betriebsverlust (€40) - (€30)

Auftragsbestand an optischen Kommunikationsterminals 800 - 1.000

Cahs-In aus Kundenverträgen €65 - €100

Unsere Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 basiert auf der Auslieferung von CONDOR Mk3-Einheiten an mehrere Kunden. Dieser Ausblick geht davon aus, dass wir in der Lage sein werden, unsere aktuellen Produktionspläne zu erfüllen. Dieser Ausblick liegt am unteren Ende der zuletzt veröffentlichten Analystenschätzungen für 2024 (für die der arithmetische Durchschnitt bei etwa 65 Millionen Euro liegt).

Wir gehen davon aus, dass sich unser Betriebsverlust für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund des höheren Umsatzniveaus gegenüber dem Vorjahr deutlich verringern wird. Dieser Ausblick deckt sich mit den jüngsten veröffentlichten Analystenschätzungen für das Jahr 2024 (der arithmetische Durchschnitt liegt bei etwa -36 Mio. €).

Für das Geschäftsjahr 2024 spiegelt unser Lieferrückstand bei optischen Kommunikationsterminals die erwarteten neuen Aufträge im Regierungs- und kommerziellen Sektor wider, die unsere Lieferprognosen für 2024 mehr als ausgleichen.

Für das Geschäftsjahr 2024 spiegelt unser Ausblick auf Zahlungseingänge aus Kundenverträgen sowohl Zahlungseingänge aus Terminallieferungen als auch Vorauszahlungen von Kunden für neue Geschäftsabschlüsse wider.

Der Ausblick basiert auf der aktuellen Produktionsprognose und der aktuellen Liquiditätsprognose. Sollte es bei Mynaric zu einer Verschiebung des Produktionsplans kommen, neue Aufträge nicht wie geplant akquiriert werden können oder sich die Akquisition neuer Kundenaufträge verzögern, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen zusätzliches Kapital aufnehmen muss. Mynaric erwägt außerdem mehrere alternative Optionen, um seinen Cash-Bedarf zu sichern und seinen langfristigen Erfolg zu unterstützen.

Einzelheiten zum Webcast

Mynaric hat für heute, den 20. Juni 2024, um 12:00 Uhr Eastern Daylight Time (18:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit) einen Webcast zur Erörterung der vorläufigen Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2023 und des Ausblicks für 2024 angesetzt.

Die Telefonkonferenz und der Webcast beinhalten eine Präsentation der Ergebnisse sowie eine Fragerunde mit den Führungskräften von Mynaric, darunter CEO Mustafa Veziroglu und CFO Stefan Berndt-von Bülow.

Interessierte können den Webcast im Bereich Investor Relations auf mynaric.com verfolgen, indem sie sich unter folgendem Link vorab registrieren: Mynaric FY2023 Earnings Webcast Registration.

Eine archivierte Version des Webcasts wird zusammen mit den entsprechenden Folien im Investor Relations Bereich von mynaric.com zur Verfügung stehen.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com .

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, einschließlich Aussagen zu unseren künftigen Betriebsergebnissen und unserer Finanzlage, zur Branchendynamik, zu unserer Geschäftsstrategie und unseren Plänen sowie zu unseren Zielen für künftige Geschäfte, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen unsere Meinungen, Erwartungen, Annahmen, Überzeugungen, Absichten, Schätzungen oder Strategien in Bezug auf die Zukunft dar, die sich möglicherweise nicht realisieren lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "Ziel", "beabsichtigen", "sich freuen auf", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "sollten", "Ziel", "werden", "würden" und/oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen weitgehend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends, von denen wir glauben, dass sie sich auf unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse, unsere Geschäftsstrategie, unsere kurz- und langfristigen Geschäftsabläufe und -ziele sowie unseren Finanzbedarf auswirken könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind oder sich unserer Kontrolle entziehen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten oder in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören unter anderem (i) die Auswirkungen geopolitischer Spannungen oder der weltweiten COVID-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft, unsere Branche und Märkte sowie unser Geschäft, (ii) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Betriebsgeschichte, unserer Vergangenheit mit erheblichen Verlusten und der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie, (iii) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, unsere Produkte erfolgreich herzustellen und einzusetzen, und Risiken im Zusammenhang mit der Serienproduktion unserer Produkte, (iv) Risiken im Zusammenhang mit unserem Verkaufszyklus, der lang und kompliziert sein kann, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Erfahrung mit der Auftragsabwicklung, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Erfahrung in der Auftragsabwicklung, unserer Abhängigkeit von Drittanbietern und externen Beschaffungsrisiken, (vi) Risiken im Zusammenhang mit Defekten oder Leistungsproblemen unserer Produkte, (vii) Auswirkungen des Wettbewerbs und der Entwicklung des Marktes für Laserkommunikationstechnologie im Allgemeinen, (viii) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, zukünftiges Wachstum effektiv zu managen und ausreichende Finanzmittel für den Betrieb und das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens zu erhalten, (ix) Risiken im Zusammenhang mit der Ungewissheit der prognostizierten Finanzinformationen, (x) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere Eigentumsrechte angemessen zu schützen und (xi) Änderungen der regulatorischen Anforderungen, staatlichen Anreize und Marktentwicklungen. Darüber hinaus tauchen von Zeit zu Zeit neue Risiken auf. Es ist für unsere Geschäftsleitung nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse, von denen in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beurteilen. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen ist es möglich, dass die in dieser Mitteilung erwähnten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände nicht eintreten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir warnen Sie daher davor, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und wir schränken alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Vorsichtshinweise ein.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, können wir nicht garantieren, dass die zukünftigen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Ereignisse und Umstände, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, erreicht werden oder eintreten. Weder wir noch irgendeine andere Person übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zukunftsgerichteten Aussagen. Weder wir noch andere Personen sind verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung oder an andere Gegebenheiten anzupassen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sie sollten diese Mitteilung in dem Bewusstsein lesen, dass unsere tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen sowie Ereignisse und Umstände erheblich von unseren Erwartungen abweichen können.

Diese Mitteilung kann bestimmte Finanzkennzahlen enthalten, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS dargestellt werden. Solche Finanzkennzahlen sind keine Messgrößen für die finanzielle Leistung gemäß IFRS und können Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung unserer Finanzergebnisse von Bedeutung sind. Daher sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zum Periodenverlust oder anderen Rentabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass unsere Darstellung dieser Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist, die möglicherweise anders definiert und berechnet werden.

