Aktive ETF versprechen, das Beste aus zwei Welten zu kombinieren: die niedrigen Gebühren der ETF-Welt und ein aktives Management, das in der Lage sein soll, eine Überrendite im Vergleich zum Index zu erwirtschaften. Doch kann die Rechnung aufgehen? Kaum ein Thema wird seit einigen Monaten in der ETF-Welt so heiß diskutiert wie die aktiven ETF. Für die einen sind sie eine Mogelpackung der Kapitalanlagegesellschaften, die mit dem Begriff ETF, der für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...