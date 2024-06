Die Aktie des Prozessorherstellers AMD ist eine der großen Enttäuschungen in diesem Börsenjahr. Während der marktbreite S&P 500 Index 15 Prozent im Plus liegt, ist der Chiphersteller gerade einmal um ein Drittel gestiegen. Am Donnerstag aber legt AMD mehr zu als in den gesamten ersten sechs Monaten - der Grund: Piper Sandler.Laut Piper-Sandler-Analyst Harsh Kumar hat Advanced Micro Devices (AMD) großes Potenzial, weshalb er die Aktie nach Gesprächen mit dem Management als "Top Pick" einstuft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...