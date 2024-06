Bitcoin-Kurs unter 65.000 Dollar - Wale nutzen die Gelegenheit

Egal wie sehr Analysten es auch heraufbeschwören, der ganz große Bullrun am Kryptomarkt will einfach nicht starten. Seit Bitcoin, die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, bei fast 74.000 Dollar im März ein neues Allzeithoch erreicht hat, geht es langsam aber sicher bergab. Dabei hätte die große Kursrallye erst nach dem Halving starten sollen. Großinvestoren, sogenannte Krypto-Wale, lassen sich dadurch nicht beirren und nutzen den niedrigeren Preis, um ihre Bestände nochmal aufzustocken. Bedeutet das, dass die Kursexplosion doch noch kommt?

Bitcoin für fast 400 Millionen Dollar gekauft

Auf der Blockchain ist zwar alles anonym, aber dennoch transparent. Zwar weiß man nicht, welche Wallet wem gehört, man sieht aber jede Transaktion und hat so zu jeder Zeit Einblick, wie sich Investoren verhalten. Vor allem die Käufe und Verkäufe von Großinvestoren, die Millionenbeträge für die digitalen Währungen ausgeben, werden genau verfolgt, um mögliche Rückschlüsse daraus zu ziehen, da auch immer wieder angenommen wird, dass Wale vielleicht etwas wissen, was andere nicht wissen, oder eben einfach mehr Erfahrung haben und mit Geld besser umgehen können. Natürlich gibt es dabei keine Garantie und auch Millionäre verlieren Geld, aber es kann durchaus schlau sein, bei solchen Dingen darauf zu achten, was andere machen, die schon weiter sind als man selbst.

A smart whale bought 6,070 $BTC($395M) in the recent market drop!



This whale bought ~41K $BTC($794M) in the 2022 bear market at an average price of ~$19K.



He then sold 37K $BTC ($1.74B) at an average price of $46.8K in the 2023 and 2024 bull markets, making more than $1B!



- Lookonchain (@lookonchain) June 20, 2024

Ein Wal hat nun 6.070 Bitcoin im Wert von 395 Millionen Dollar zum aktuellen Preis gekauft. Ein Blick auf seine bisherigen Transaktionen zeigt auch, dass er bisher ein gutes Gespür für den Markt hatte und immer in der Nähe des Tiefpunktes eingestiegen und deutlich höher wieder ausgestiegen ist. Ob er auch diesmal richtig liegt, wird sich zeigen.

Michael Saylor kauft auch nach

Der anonyme Investor ist nicht der einzige, der im großen Stil Bitcoin zu diesem Kurs nachkauft. Auch Michael Saylor, CEO von MicroStrategy, kauft mit seinem Unternehmen erneut Bitcoin im Wert von 786 Millionen Dollar. MicroStrategy besitzt bereits Bitcoin im Wert von Milliarden Dollar und Saylor hat erst kürzlich angekündigt, dass er auch noch nachkaufen würde, wenn der Kurs bei mehreren Millionen Dollar stehen würde.

BREAKING: MicroStrategy buys an additional 11,931 Bitcoin for $786 million. - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 20, 2024

Natürlich können sich die Investoren irren, alles in allem stehen die Chancen aber gut, dass es bald weiter bergauf geht am Kryptomarkt. Das Halving, Zinssenkungen und Präsidentschaftswahlen in den USA und die Spot Bitcoin ETFs in den USA sollen dazu beitragen. Kommt es zur erwarteten Rallye, bei der der Bitcoin-Kurs auf über 100.000 Dollar steigt, dürften davon auch die meisten Altcoins profitieren, wobei derzeit vor allem Meme Coins extrem gefragt sind, wie die Erfolge von PEPE, WIF, FLOKI und Co. zeigen. MIt PlayDoge ($PLAY) kommt bereits der nächste Meme Coin an den Start, der schon kurz vor einer Kursexplosion stehen könnte.

Anleger setzen mit fast 5 Millionen Dollar auf PlayDoge

PlayDoge ($PLAY) ist ein neuer Coin, bei dem Investoren derzeit noch die Möglichkeit haben, noch vor dem Listing an den Kryptobörsen im Presale einzusteigen und damit von Anfang an dabei zu sein. Schon in dieser frühen Phase haben Anleger Token im Wert von fast 5 Millionen Dollar gekauft, was Analysten zu der Annahme führt, dass der Coin nach dem Launch durch die Decke gehen und schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

($PLAY Token-Vorverkauf - Quelle: PlayDoge Website)

PlayDoge ist nicht nur ein weiterer Meme Coin. Die Entwickler arbeiten auch an dem gleichnamigen Play 2 Earn Game, bei dem Dogecoin in ein Tamagotchi verwandelt wird und Spieler $PLAY-Token verdienen können, wenn sie sich um ihn kümmern und das eine oder andere Abenteuer mit ihm erleben. Dadurch könnte die Bekanntheit des Coins nochmal deutlich ansteigen, sobald das Spiel auf den Markt kommt, wodurch wohl auch der Kurs steigen könnte. Außerdem verfügt $PLAY über eine Staking-Funktion, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht, wie man das auch von anderen Proof of Stake Coins kennt.

