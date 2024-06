Nestlé - NESN: knackiges Pullback-Setup beim Schweizer Lebensmittelriesen!

Nestlé (NESN) - ISIN CH0038863350

Rückblick

Das Wertpapier hat eine längere Durststrecke hinter sich, nun aber ist die Folge tieferer Pivot-Tiefs und tiefer Pivot-Hochs gebrochen und die Nestlé-Aktie befindet sich in einer Seitwärtsrange. Der jüngste Rücksetzer unter die gleitenden Durchschnitte deutet mit der heutigen Hammerkerze an, dass es bald nach oben weiter gehen könnte.

Nestlé-Aktie: Chart vom 20.06.2023, Kürzel: NESN, Kurs: 94.79 CHF, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Entsprechend läge unser Kaufsignal beim Überschreiten der heutigen Tageskerze. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 7. Juli. Allein die Kurslücke des darauffolgenden Wochenendes stört etwas das insgesamt bullische Szenario im Nestlé-Chart.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Long-Einstieg kurz nach einer recht langen Abwärtsphase ist immer mit Risiken verbunden. Dieses reduzieren wir auf ein Minimum, indem wir das Exit-Signal knapp unter deer letzten Tageskerze platzieren. Die nächste tiefere Anlaufstelle der Nestlé-Aktie läge beim Pivot-Tief vom 30. Mai, was dann doch etwas zu viel wäre.

Meinung:

Nestlé steht vor diversen Hürden: Die Stärke der Schweizer Währung, zurückhaltenderes Einkaufsverhalten in den USA nach dem Ende bestimmter Sozialprogramme sowie logistische Schwierigkeiten im Gesundheitsbereich aufgrund hauseigener IT-Probleme belasten das Unternehmen. Trotz dieser Widrigkeiten hält der Konzern an seinen Prognosen für 2024 fest. Das Ziel eines organischen Umsatzplus von rund 4 Prozent bleibt bestehen. Firmenchef Mark Schneider erklärte, dass sie einen gedämpften Start gehabt hätten, nun aber im zweiten Quartal einen starken Aufschwung beim Absatz erwarten und daher eine stabile Leistung für den Rest des Jahres in Aussicht stellen.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 245.49 Mrd. CHF

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 391.46 Mio. CHF

Meine Meinung zu Nestlé ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/nestl-miese-zahlen-aktie-knickt-ein-20356106.html

Veröffentlichungsdatum: 20.06.2024

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.