Ein deutsches Raumfahrt-Startup darf sich über Geld von mehreren Investoren freuen. Unter diesen befindet sich auch die Nato, die die Pläne des Unternehmens mit mehreren Millionen Euro unterstützt. Isar Aerospace ist ein Raumfahrt-Startup aus Ottobrunn in der Nähe von München. Noch im Sommer 2024 will das Unternehmen erstmals eine Spectrum-Rakete starten lassen. Dabei handelt es sich um eine zweistufige Rakete, die bis zu 1.000 Kilogramm in den Orbit ...

