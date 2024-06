Die Bundesbank kümmert sich nicht nur um Bankenaufsicht, sie ist bislang auch selbst als Bank aktiv, was aber nur wenige wissen. Lange Zeit war jeder Mitarbeiter verpflichtet, ein Personalkonto bei der hauseigenen Bank zu führen. Nun will die Bundesbank den kostenlosen Kontoservice einstellen. Entsprechend hat sich der Vorstand positioniert, wie PLATOW von Insidern erfahren hat. Zuerst hatte "Finanzszene" darüber berichtet. Ein Sprecher der Bundesbank bestätigt dies auf Anfrage. Der Vorstand habe sich die Entscheidung nicht einfach gemacht, sagte er. "Nach einhergehender Analyse - insbesondere mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit - sah er sich jedoch zu dieser Entscheidung veranlasst." Der Beschluss unterliege der Mitbestimmung. "In den nächsten Wochen wird der Vorstand diese Entscheidung mit der Personalvertretung der Bundesbank weiter erörtern." Absehbar ist, dass es längere Übergangsfristen geben wird. Die Entscheidung hatte sich bereits 2023 abgezeichnet. Damals hob die Bundesbank die Pflicht zur internen Kontoführung für alle Mitarbeiter auf, viele fürchteten daher bereits eine baldige Abschaffung, ...

