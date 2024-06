Beijing (ots/PRNewswire) -Der Bau der East Coast Rail Link (ECRL), ein Mega-Eisenbahnprojekt im Rahmen der Belt and Road Initiative in Malaysia, das von der China Communications Construction Company gebaut wird, ist in vollem Gange.Es wird erwartet, dass das Projekt, das im März zu 60 Prozent fertig gestellt wurde, die Verbindungen erheblich verbessern und Malaysia ein ausgewogeneres Wachstum bescheren wird, indem es die weniger entwickelte Region an der Ostküste mit dem wirtschaftlichen Kernland an der Westküste verbindet.China ist bereit, mit Malaysia zusammenzuarbeiten, um den Bau von Großprojekten wie der Ostküsten-Eisenbahnverbindung und dem Projekt "Zwei Länder, zwei Parks" stetig voranzutreiben und gleichzeitig den Umfang von Handel und Investitionen zu erweitern und die Zusammenarbeit zu fördern, sagte der chinesische Premierminister Li Qiang am Mittwoch bei einem Treffen mit dem malaysischen Premierminister Anwar Ibrahim. Li hält sich vom 18. bis 20. Juni zu einem offiziellen Besuch in Malaysia auf.Chinas Partnerschaftsmodell, das sich durch Freundschaft, Aufrichtigkeit, gegenseitigen Nutzen und Einbeziehung auszeichnet, ist zweifellos eine erfrischende Alternative für die multilaterale Zusammenarbeit in Südostasien. Die erzielten Dividenden seien ein Rückenwind, auf dem die BRI in der Region, in der Malaysia einer der Hauptnutznießer sei, aufbaue, schrieb Ong Tee Keat, Vorsitzender des BRI Caucus für den asiatisch-pazifischen Raum und ehemaliger Verkehrsminister Malaysias, in einem am Mittwoch veröffentlichten Artikel.China ist seit 15 Jahren der größte Handelspartner Malaysias, und Malaysia ist seit langem der zweitgrößte Handelspartner Chinas im Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN).Im vergangenen Jahr erzielten der chinesische Präsident Xi Jinping und Premierminister Anwar einen wichtigen Konsens über den gemeinsamen Aufbau einer chinesisch-malaysischen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft.Während des Besuchs von Li vereinbarten China und Malaysia, den Aufbau einer chinesisch-malaysischen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft zu beschleunigen, einen engen Austausch auf hoher Ebene zu pflegen und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu vertiefen. Beide Seiten vereinbarten außerdem, die qualitativ hochwertige Umsetzung der regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft zu fördern und die Verhandlungen über die Version 3.0 der China-ASEAN-Freihandelszone so bald wie möglich abzuschließen.Stärkung der zwischenmenschlichen BeziehungenDieses Jahr kennzeichnet den 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Malaysia und das "Jahr der Freundschaft zwischen China und Malaysia". In den letzten 50 Jahren haben China und Malaysia ihre zwischenmenschlichen Beziehungen intensiviert.Im Jahr 2023 empfing Malaysia rund 1,4 Millionen chinesische Touristen, womit chinesische Touristen zu den sechs wichtigsten Touristengruppen gehören, die in das Land kommen. Die jüngste Befreiung von der Visumpflicht hat den zwischenmenschlichen Austausch erheblich gefördert. "Wir sind zuversichtlich, mehr als 5 Millionen Touristen aus China zu erreichen", sagte der Generaldirektor von Tourism Malaysia, Manoharan Periasamy, im April.Während des Besuchs rief Li beide Seiten dazu auf, den zwischenmenschlichen und kulturellen Austausch in Bereichen wie, Kultur, Tourismus und Bildung sowie zwischen den Jugendlichen beider Länder und auf subnationaler Ebene zu vertiefen, um den Personalaustausch zwischen beiden Ländern weiter zu erleichtern.https://news.cgtn.com/news/2024-06-19/China-Malaysia-to-step-up-building-a-community-with-a-shared-future-1uyN4pXEwF2/p.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-nach-funf-jahrzehnten-wollen-china-und-malaysia-den-aufbau-einer-gemeinschaft-mit-einer-gemeinsamen-zukunft-beschleunigen-302178259.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5806233