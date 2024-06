TURBO, POOH, KIBSHI Coin: Meme-Coins explodieren wieder

Im folgenden Beitrag haben wir den Markt nach den gefragtesten Meme-Coins analysiert und dabei ein wiederkehrendes Muster erkannt. Warum gerade heute TURBO, POOH und KIBSHI zu den größten Tagesgewinnern der Meme-Coins gezählt haben, was Sie daraus lernen können und welche Gefahren Sie nicht übersehen sollten, erfahren Sie nun in dem folgenden Beitrag.

Turbo

Bei dem Meme-Coin Turbo handelt es sich um eine Kreation des digitalen Künstlers Rhett Mankind. Dieser hat ihn lediglich mithilfe von künstlichen Intelligenzen erstellt, wie ChatGPT. Dazu gehören der Name, das Branding und sogar der Smart Contract. Dies hat er zudem in einem sentimentalen YouTube-Video präsentiert, was dem Meme-Coin zu zusätzlicher Beliebtheit verholfen hat.

Bereits am 23. Mai hat Turbo ein höheres Interesse verzeichnet, als der Coin innerhalb von weniger als einer Woche von 0,001646 USD auf 0,009724 USD um 490,77 % stieg. Zurückzuführen war dies unter anderem auf einige Listungen an Kryptobörsen, wie Deepcoin, Crypto.com, HTX, KCEX, WOO X, Binance, Dex-Trade und KoinBX. Hinzu kam eine Partnerschaft für Web3-Anime mit Maneki Neko.

Insbesondere seit dem 19. Juni ist das Interesse der Investoren an Turbo wieder zurückgekehrt. Dabei legte der Meme-Coin seitdem beeindruckende 48,03 % zurück. Was vermutlich auf seinen rebellischen Charme zurückzuführen ist, welcher vorwiegend im Kryptobereich auf eine positive Resonanz triffst. Ebenso wurde er heute an der kanadischen Kryptobörse Hibt gelistet. Einer der Hauptgründe dürfte jedoch das Interesse an KI-Aktien wie Nvidia und KI-Coins sein.

Ebenso wurde von dem Turbo-Team eine große Partnerschaft angekündigt. Bis zum 25. Juni müssen dafür jedoch noch einige rechtliche Hürden überwunden werden. Weiter noch würde es laut ihnen eine Saison voller Ankündigungen, Entwicklungen und Handlungsaufrufen werden. Dies alles könnte die Viralität von Turbo weiter steigern, der schon jetzt eine Communitybeteiligung bewirkt.

All diese Bemühungen deuten auf eine gute Zukunft von Turbo hin und könnten den Coin weiterhin unterstützen. Ebenso ist der Gründer bekannt, weshalb die Community ein größeres Vertrauen aufbauen kann. Aber auch der künstlerische Stil des Meme-Coins ist noch etwas besser als bei vielen anderen seiner Art.

Pooh

Der Meme-Coin Pooh wurde von einem der beliebtesten Comic-Bären Winnie the Pooh inspiriert. Es soll sich dadurch auszeichnen, dass er zu 100 % von einer dezentralen Community-Bewegung über eine DAO verwaltet wird, weshalb auch 95 % der Coins im LP verbrannt wurden.

Dabei soll Pooh wie auch Dogecoin 5 Mio. Tokeninhaber erzielen, um somit die Welt zu verändern. Es gibt einige Pläne auf der Roadmap wie Händler-Partnerschaften, DeFi-Integration, Marketing und mehr, jedoch soll niemand etwas erwarten.

Wie auch Turbo und viele andere Kryptowährungen konnte sich Pooh über die vergangenen zwei Tage erholen. In diese Zeit stieg er von 0,00000001868 USD auf 0,00000002546 USD um 36,30 %. Dennoch hat sich das Handelsvolumen mit 7,84 % nur unwesentlich erhöht. Zudem ist es mit 1,77 Mio. USD besonders niedrig, was tendenziell auf ein geringeres Interesse hindeutet.

Der Meme-Coin Pooh hat in den vergangenen Stunden zwei Videos hochgeladen, welche den Optimismus der Investoren wieder etwas angetrieben haben. Bei einem von ihnen handelt es sich um einen Comicfilm mit dem Bären als Kämpfer und Helden. Diese wurde mithilfe von künstlichen Intelligenzen erschaffen, was möglicherweise die Fantasie der Memecoin-Trader in Bezug auf KI-Narrative beflügelt hat.

Aber ansonsten gab es keine bemerkenswerten Entwicklungsfortschritte, welche den Anstieg begründen. Denn er hat es nicht einmal in die Trends auf CMC, CoinGecko oder DEXtools geschafft.

Sollte das Interesse an KI-Coins vorherrschen und Pooh weitere Fortschritte und Ankündigungen in diesem Bereich machen, sind auch zusätzliche Kursgewinne denkbar. Allerdings gibt es auch deutlich bessere Meme-Coins in diesem Bereich, die mehr Solidität und ein größeres Steigerungspotenzial bieten können.

KiboShib

Wie auch bei Turbo handelt es sich bei KiboShib um einen Meme-Coin, welcher mithilfe von künstlichen Intelligenzen erstellt wurde. Laut den Aussagen der Website ist es sogar der erste Meme-Token, der auf diese Weise erstellt wurde. Zumindest wurde er am 8. Dezember 2022 erstmalig gelistet, womit er deutlich älter als Turbo ist, der erst am 2. Mai 2023 gestartet wurde. Bisher hat KiboShib NFTs, lustige KI-Musik und mehr zu bieten.

Ebenfalls unter den größten Kursgewinnern der Meme-Coins des heutigen Tages befindet sich KIBSHI, welcher um 10,79 % zulegen konnte. Wie auch bei den anderen beiden, ist KIBSHI seit gestern wieder gestiegen und konnte 44,33 % zurücklegen.

Auf dem X-Profil von KiboShib gibt es kaum Entwicklungen oder Beiträge, die auf bedeutende Fortschritte oder andere Erfolge hinweisen. Dennoch postet das Profil meist täglich ein paar Memes, welche es am Leben erhalten. Wie auch bei Turbo scheint der Hauptgrund auf die Tatsache zurückführen zu sein, dass der KI-Hype zurückgekehrt und Nvidia zum größten börsennotierten Unternehmen der Welt aufgestiegen ist.

Zudem sollten sich Meme-Coin-Trader bei KiboShib vorsehen, da der Coin einen Abfall des Handelsvolumens um 29,44 % auf 88.615 USD erlitten hat. Ebenso ist dies nicht besonders viel, sodass es zu abrupten Preisbewegungen und Preisverzerrungen kommen kann.

Dennoch könnte er wie auch Turbo weiterhin von dem KI-Narrativ profitieren und bietet mit einer Marktkapitalisierung von 9,5 Mio. USD noch viel Steigerungspotenzial. Dabei wären 5x bis 10x und mehr möglich, sofern das Projekt wieder für ein zunehmendes Volumen und Viralität sorgen kann.

Fazit: KI-Meme-Coins sind heute die großen Gewinner

Wie die Analyse und der Vergleich der größten Kursgewinner unter den etabliertesten Meme-Coins zeigen, haben heute hauptsächlich diejenigen profitiert, welche einen Bezug zu künstlichen Intelligenzen haben. Allerdings ist dieser Trend nicht nur auf die KI-Meme-Coins beschränkt, da auch die regulären KI-Coins zuletzt zu den großen Profiteuren des Kryptomarktes gehört haben.

Ebenso zeigt sich ein enormes Interesse an den Krypto-Presales mit Bezug zu künstlichen Intelligenzen. Beispielsweise konnte WienerAI innerhalb weniger Wochen 6,10 Mio. USD einwerben und ist schon fast ausverkauft. Der Grund für das große Interesse ist sein wesentlich größerer Nutzen im Vergleich zu anderen KI-Meme-Coins wie Turbo und KiboShib.

Denn es verwandelt einen der größten Finanzskandale in ein attraktives Geschäftsmodell. So sollen laut den Risikohinweisen 90 % der Trader langfristig Verluste erleiden, weshalb sie von den institutionellen Anlegern auch als "dumb money" bezeichnet werden. Nun sollen ihre Nachteile gegenüber der Finanzelite und ihren KIs ausgeglichen und für mehr Fairness gesorgt werden.

Dabei kombiniert WienerAI die Viralität und mögliche Kursexplosionen von Meme-Coins mit bahnbrechenden KI-Trading-Tools, welche den Investoren endlich die Vorteile gewähren sollen, auf die sie lange gewartet haben. Schon heute sollen KIs 70 % des Handelsvolumens ausmachen, damit Kleinanleger jedoch nicht mehr von den Einstiegshürden abgeschreckt werden, wurden sie besonders anfängerfreundlich gestaltet.

Frühe Investoren können sich noch höhere Buchgewinne durch die eingebauten Preiserhöhungen des Presales sichern. Derzeit werden die Coins für einen Preis in Höhe von 0,00072 USD angeboten. Allerdings findet in rund einem Tag die nächste Preiserhöhung statt. Bemerkenswert ist auch die schon jetzt gezahlte Staking-Rendite von 188 % pro Jahr.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.