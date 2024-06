The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.06.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2024



ISIN Name

LU1834983394 LIF-600 AUTOM. EOA

LU1834983808 LIF-600 CO.+MA. EOA

LU1834988351 LIF-600 PER.+H. EOA

LU2082995908 LIF-600 AUTOM. EOD

LU2082996898 LIF-600 CO.+MA. EOD

LU2082998324 LIF-600 PER.+H. EOD

