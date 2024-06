München (ots/PRNewswire) -Revolutionäre urbane Energielösung mit 35% Rabatt für frühe Unterstützer erhältlichMarstek, ein führendes Unternehmen für innovative Energielösungen, freut sich, die Einführung seines bahnbrechenden All-in-One-Balkon-Energiespeichersystems auf Kickstarter und auf der Intersolar Europe, der weltweit führenden Messe der Solarindustrie, bekannt zu geben. Dieses revolutionäre Produkt, das am 20. Juni 2024 in Betrieb genommen werden soll, soll das Leben in der Stadt mit seinen kompakten, effizienten und nachhaltigen Energiespeicherkapazitäten verändern und es Stadtbewohnern ermöglichen, Solarenergie zu nutzen und ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.Integrierte Lösung aus einer Hand Mit einem integrierten Mikro-Wechselrichter bietet das System vier unabhängige MPPTs mit 2000 W PV-Eingang und ist mit 99 % der auf dem Markt erhältlichen Solarmodule kompatibel. Er ist in zwei Standardversionen erhältlich, 2560Wh und 5120Wh, mit 6000+ Zyklen von Hochleistungs-LiFePO4-Zellen in Automobilqualität.800 W On Grid, Plug & Play Das System speichert auf intelligente und effiziente Weise Solarenergie und liefert bei Bedarf maximal 800 W Strom, was die Energieunabhängigkeit erhöht und zur ökologischen Nachhaltigkeit beiträgt. Dank des Plug & Play-Designs lässt er sich in nur fünf Minuten mühelos in jeden Balkon einbauen und ist somit eine ideale Lösung für städtische Wohnungen, ohne dass umfangreiche Änderungen erforderlich sind.Anti-Einspeisung, 100% Eigenverbrauch In Verbindung mit MARSTEK CT liefert das System Strom nach Bedarf, sorgt für Anti-Einspeisung und garantiert 100% Eigenverbrauch. Selbst bei -20°C sorgt es für zuverlässige Stromübergänge und -zuweisungen. Außerdem ist das Gerät nach IP65 wasserdicht.Kickstarter-Start mit exklusivem Rabatt "Wir sind begeistert, unser All-in-One-Balkon-Energiespeichersystem über Kickstarter auf den globalen Markt zu bringen", sagt Peter, CEO von Marstek Energy. "Unser Produkt soll die Stadtbewohner in die Lage versetzen, die Kontrolle über ihren Energieverbrauch zu übernehmen und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten."Verfügbarkeit Das All-in-One Balcony Energy Storage System wird am 20. Juni 2024 auf Kickstarter veröffentlicht. Unterstützer erhalten während des Kampagnenzeitraums einen exklusiven Rabatt von 35 %. Für weitere Informationen und um die Kampagne zu unterstützen, besuchen Sie Marstek Energy (https://www.kickstarter.com/projects/marstekenergy/marstek-all-in-one-balcony-energy-storage-system) auf Kickstarter.Über Marstek Marstek steht an der Spitze der Entwicklung innovativer Energielösungen, die Nachhaltigkeit und Effizienz fördern. Mit seinem Engagement für Spitzentechnologie und benutzerorientiertes Design möchte Marstek die Art und Weise revolutionieren, wie wir Energie in unserem täglichen Leben nutzen und einsetzen.Kontakt:Marstek PR-AbteilungPerson: SonnenscheinE-Mail: sales@marstekenergy.comTelefon: 0034 611 592 351Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2443592/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/marstek-energy-kundigt-die-weltweite-markteinfuhrung-des-all-in-one-balkon-energiespeichersystems-auf-kickstarter-und-intersolar-europe-an-302178352.htmlOriginal-Content von: Marstek Energy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175458/5806243