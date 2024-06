Der preisgekrönte Online-Handelsmakler AvaTrade hat AvaFutures auf den Markt gebracht, eine revolutionäre Futures-Handelsplattform, die den Handel mit Futures für Privatkunden verändern soll.

AvaFutures vereinfacht die Kontoeröffnungs- und Einzahlungsprozesse. Kunden können sich anmelden, mit Kreditkarten oder anderen elektronischen Methoden Geld auf ihr Konto einzahlen und innerhalb weniger Minuten mit dem Handel beginnen. Der Broker bietet außerdem ein transparentes Preismodell mit attraktiven Provisionen und keinen versteckten Gebühren, während die Kunden ihre Konten online verwalten oder auf einen 24/5-Support in über 10 Sprachen zugreifen können und das alles kostenlos.

Darüber hinaus haben Händler jetzt Zugang zu den hochliquiden, kapitaleffizienten Futures-Kontrakten der CME Group, die für die Märkte Aktienindizes, Metalle, Energie, Devisen, Kryptowährungen, Landwirtschaft und Zinsen sowie für andere internationale Märkte/Börsen in den Größen Micro, E-mini und Standard verfügbar sind. Die fortschrittliche MT5-Plattform von AvaFutures bietet Händlern fortschrittliche Charting-Funktionen, automatisierten Handel, eingehende Analysen und kostenlosen Zugang zu Level-2-Daten sowie umfassende Lernressourcen, um ihre Handelsfähigkeiten und -kenntnisse zu verbessern.

AvaFutures, ein hochgradig regulierter Broker, gewährleistet mit seinen verschiedenen Lizenzen auf sechs Kontinenten die Sicherheit der Händler.

Mit AvaFutures können Händler auf die Futures-Märkte zugreifen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, Positionen für mehr Kontrolle und potenzielle Gewinne zu hebeln und Investitionen über verschiedene Vermögenswerte zu diversifizieren. Die hohe Liquidität an den Futures-Märkten ermöglicht es Händlern, Positionen effizienter einzugehen und zu schließen. Händler können ohne Tagesgeldzinsen long oder short gehen und sowohl von steigenden als auch von fallenden Märkten profitieren.

Dáire Ferguson, CEO von AvaTrade, kommentierte: "Seit fast zwei Jahrzehnten steht AvaTrade an vorderster Front, wenn es darum geht, Händlern außergewöhnliche Möglichkeiten zu bieten. Mit der Einführung von AvaFutures schlagen wir ein neues Kapitel unseres Engagements für unsere Nutzer auf, erweitern unser Dienstleistungsangebot und unterstützen sie auf ihrem Weg zum sicheren Handel. Unser unerbittlicher Fokus auf Kundenorientierung ist die treibende Kraft hinter unseren Bemühungen, ein sicheres und dynamisches Handelsumfeld zu gewährleisten."

"Wir freuen uns, dass die Kunden von AvaTrade nun Zugang zu unseren Futures-Kontrakten haben, die einige der am aktivsten gehandelten Märkte der Welt umfassen", sagte Mark Omens, Global Head of Retail CD&S bei der CME Group.

Für weitere Informationen über AvaFutures besuchen Sie bitte AvaFutures.

Über AvaTrade

AvaTrade ist ein preisgekrönter Online-Handelsmakler, der Anleger aller Art über eine Reihe von Plattformen unterstützt, darunter MT4/5, AvaTrade Mobile App WebTrader, AvaFutures AvaOptions, AvaSocial, DupliTrade und andere. Händler profitieren von engen Spreads, einem persönlichen Kontomanager, mehrsprachigem Support, mehr als 1000 Instrumenten und marktführenden Risikomanagement-Tools wie AvaProtect, sowie von Echtzeit-Marktzugang und sofortiger Ausführung. AvaTrade wird in 9 verschiedenen Gerichtsbarkeiten rund um den Globus reguliert und bietet seinen Händlern vollständig getrennte Konten und verschlüsselte Transaktionen. AvaTrade ist auch als offizieller Handelssponsor des renommierten Aston Martin Aramco Formula One® Teams und des Fußballverbands der VAE bekannt.

Über die CME Group

Als weltweit führender Marktplatz für Derivate ermöglicht die CME Group (www.cmegroup.com) ihren Kunden den Handel mit Futures, Optionen, Kassa- und OTC-Märkten, die Optimierung von Portfolios und die Analyse von Daten und versetzt damit Marktteilnehmer weltweit in die Lage, Risiken effizient zu verwalten und Chancen zu nutzen. Die Börsen der CME Group bieten die breiteste Palette an globalen Benchmark-Produkten für alle wichtigen Anlageklassen, die auf Zinssätze, Aktienindizes, den Devisenmarkt, Energie- und Agrarwirtschaftsprodukte sowie Metalle basieren. Das Unternehmen bietet den Handel mit Futures und Optionen auf Futures über die CME Globex-Plattform, den Handel mit festverzinslichen Wertpapieren über BrokerTec und den Devisenhandel über die EBS-Plattform an. Darüber hinaus betreibt sie mit CME Clearing einen der weltweit führenden Anbieter für das Clearing über eine zentrale Gegenpartei.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240620281815/de/

Contacts:

Daniel Levy, Jamie Sarao

Finn Partners für AvaTrade

E: AvaTrade@finnpartners.com

T: +44 20 70468354