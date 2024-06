Die Konjunkturdaten der großen Volkswirtschaften zeigen sich sehr unterschiedlich. Während sich in Europa wie in Asien die Erholung etwas stabilisiert, zeigte die US-Wirtschaft zuletzt weniger Dynamik - wenn auch auf hohem Niveau. "Für die Portfolios heißt das, dass wir die Aktien-Übergewichtung in den USA und auch bei Techwerten auf neutral setzen, weiterhin aber stabile Kursentwicklungen erwarten", berichtet Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM, über die Ergebnisse der Asset-Allocation-Konferenz. Bei der Betrachtung der Märkte stehen ...

