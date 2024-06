Auf künstlicher Intelligenz basierende Contact Center-Lösungen helfen dem Full-Service-Anbieter für geistiges Eigentum, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern und sinnvolle Kundenbeziehungen aufzubauen

Dennemeyer entscheidet sich für die zukunftsweisenden Lösungen von Talkdesk, um die Kundenerfahrung (CX) zu verbessern.

Talkdesk CX Cloud und Talkdesk Workforce Management werden eingesetzt, um wichtige Leistungskennzahlen zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

Globale Unternehmen wie Dennemeyer vertrauen auf Talkdesk, weil es nachweislich in der Lage ist, Implementierungen mit mehreren Regionen und Teams zu verwalten.

Talkdesk®, Inc., ein globaler Anbieter von künstlicher Intelligenz (KI)-gestützter Kundenerfahrungstechnologie (CX) für Unternehmen jeder Größe, gab heute bekannt, dass Dennemeyer, ein Full-Service-Anbieter für geistiges Eigentum (IP), der weltweit mehr als drei Millionen IP-Rechte von über 8.000 Kunden verwaltet, Talkdesk gewählt hat, um seine CX zu optimieren.

Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Branche und über 20 Niederlassungen weltweit bietet die Dennemeyer Group hochwertige Dienstleistungen für den Schutz und die Verwaltung von IP-Rechten. Eine der Prioritäten für die Gegenwart und die Zukunft ist daher die Bereitstellung einer hervorragenden Kundenbetreuung. Dennemeyer führte eine Ausschreibung durch, um einen Experten zu finden, der eine einheitliche, integrierte Lösung implementieren konnte, um doppelten Aufwand zu reduzieren, Zeit zu sparen und seinen Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Die Dennemeyer Group wird mehrere Talkdesk-Lösungen einsetzen, um diese Ziele zu erreichen. Talkdesk CX Cloud wird dem Unternehmen eine KI-gestützte, moderne, cloudbasierte Contact Center-Plattform bieten. Zusätzliche Anwendungen stellen sicher, dass die Kundendienstmitarbeiter die Tools und die Unterstützung haben, die sie benötigen, um eine nahtlose Kundenbetreuung zu gewährleisten:

Talkdesk Workforce Management verbessert das Leistungsmanagement und schafft Effizienz im Contact Center durch automatisierte Planung der Kundendienstmitarbeiter.

Talkdesk Cases wird jede Kundenkonversation in einem einzigen Omnichannel-Ticketing-System konsolidieren, um die Produktivität und den personalisierten Service zu steigern.

Mit Talkdesk Premium Care profitiert Dennemeyer von spezialisierten Schulungen, Anleitungen, Fachwissen und 24×7-Unterstützung, um die volle Leistungsfähigkeit der Talkdesk Contact Center-Lösungen sicher einsetzen und nutzen zu können.

Dennemeyer plant, seine Implementierung von Contact Center-Tools zu erweitern, um die Leistung der generativen KI (GenAI) zu nutzen. Das Unternehmen erkannte, dass Talkdesk auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz im Contact Center-Markt führend ist und perfekt positioniert ist, um das Dennemeyer Contact Center bei der Skalierung zu unterstützen, wenn seine CX-Anforderungen wachsen.

Unterstützende Zitate

Ines Järvsoo, Customer Experience Manager bei Dennemeyer, kommentierte: "Die Lösungen von Talkdesk passen perfekt zu unserer Mission, als ein globales Team für exzellenten Service in allen Aspekten von IP zu agieren. Talkdesk gibt unseren Spezialisten innovative Tools an die Hand und hilft uns so, unsere Verpflichtung zur Einhaltung erstklassiger Standards zu erfüllen, die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zu steigern und sicherzustellen, dass sich unsere Kunden wertgeschätzt und unterstützt fühlen, egal wo sie sich befinden. Wir hoffen, durch diese Partnerschaft die Kundentreue und das Unternehmenswachstum zu fördern."

Tiago Paiva, Chief Executive Officer und Gründer von Talkdesk, sagte: "Talkdesk ist stolz darauf, Dennemeyer in die wachsende Liste globaler Unternehmen aufnehmen zu können, die die KI-gestützte Contact Center-Technologie des Unternehmens nutzen, um die Erfahrung von Agenten und Kunden zu verbessern. Wir freuen uns darauf, gemeinsam Großes zu leisten."

Über Talkdesk

Talkdesk® hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt von schlechten Kundenerfahrungen zu befreien. Mit unserer Cloud-nativen, generativen KI-gestützten CX-Plattform, speziell entwickelten Branchenlösungen und erweiterbaren KI-Angeboten versetzen wir Unternehmen in der Cloud und vor Ort in die Lage, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu liefern, die sie wettbewerbsfähiger machen, den Umsatz steigern, die Kosten senken und die betriebliche Effizienz steigern. Mit spezialisierten Workflows und Integrationen, die für unsere Industry Experience Clouds sofort einsatzbereit sind, steigert Talkdesk den Wert für unsere Kunden schneller und einfacher als Legacy- oder One-Size-Fits-All-Lösungen.

Als Partner von Unternehmen auf der ganzen Welt liefern wir kontinuierliche Innovationen und bahnbrechende Ergebnisse. Unser Engagement für Zuverlässigkeit und Sicherheit, gepaart mit unserer Erfolgsbilanz bei der Einhaltung von Versprechen, hebt uns in der Branche hervor. Verbessern Sie das Kundenerlebnis, optimieren Sie Ihre Abläufe und steigern Sie Ihren Umsatz mit Talkdesk. Unternehmen, die ihre Kunden lieben, nutzen Talkdesk.

Talkdesk ist eine eingetragene Marke von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung zu diesen Unternehmen oder deren Billigung.

Über die Dennemeyer Group

Die Dennemeyer Group bietet hochwertige Dienstleistungen für den Schutz und die Verwaltung von Rechten des geistigen Eigentums an und hat sich zum Ziel gesetzt, für Kunden auf der ganzen Welt der Partner erster Wahl zu sein. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Branche und über 20 Niederlassungen weltweit verwaltet Dennemeyer über drei Millionen Schutzrechte von rund 8.000 Kunden. Selbst Unternehmen mit den größten und vielfältigsten IP-Portfolios wenden sich an die Dennemeyer Group, wenn es um den zuverlässigen Schutz, die Verwaltung und das Management ihrer wertvollsten Vermögenswerte geht. Neben dem gesamten Spektrum an IP-bezogenen Rechtsdienstleistungen bietet Dennemeyer IP-Strategieberatung, umfassende IP-Management-Software, IP-Pflegedienstleistungen und hochmoderne Patentrecherche- und Analysetools.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240620508273/de/

Contacts:

Medien:

Christie Blake

pr@talkdesk.com