Sommer 2024: Diese Meme Coins können um 2.000 % explodieren

Es sind aufregende Zeiten am Kryptomarkt. Während die meisten Experten davon sprechen, dass eine noch nie dagewesene Rallye bevorstehen könnte, sieht es in den letzten Tagen nicht unbedingt berauschend aus. Der Bitcoin-Kurs ist unter die 65.000 Dollar Marke gefallen und das zieht auch die meisten anderen Top 100 Coins mit nach unten, die teilweise um mehr als 50 % in den letzten Wochen eingebrochen sind. Anders sieht das dagegen bei Meme Coins aus, die die 100 Millionen Dollar Marke noch nicht überschritten haben. Diese können auch in der aktuell eher schwierigen Marktlage um tausende Prozent explodieren, wobei vor allem bei den folgenden Coins die Chance auf eine solche Entwicklung hoch ist.

PlayDoge ($PLAY)

PlayDoge ist sowohl unter den Gaming als auch unter den Meme Coins einzuordnen, da die Entwickler hier nicht nur einen weiteren Token mit Hunde-Memes auf den Markt bringen, sondern auch an einem Spiel arbeiten, das Anleger zurück in die 90er versetzt. DOGE wird hier in ein Tamagotchi verwandelt und Spieler, die sich darum kümmern und mit ihrem DOGE-Tamagotchi einiges erleben, können dadurch $PLAY-Token verdienen. Das Konzept scheint bei Anlegern extrem gut anzukommen, die innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von fast 5 Millionen Dollar gekauft haben, obwohl $PLAY erzeit noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird, sondern noch im Vorverkauf erhältlich ist.

($PLAY Token-Vorverkauf - Quelle: PlayDoge Website)

Die Tatsache, dass Anleger so früh so viele Token gekauft haben, stimmt Analysten extrem bullish. Auch eine starke Social Media Präsenz konnte PlayDoge in kurzer Zeit aufbauen, sodass der X-Account bereits mehr als 5.000 Follower vorweisen kann. Die Chancen, dass der Coin noch deutlich bekannter wird, wenn das Spiel auf den Markt kommt, stehen gut und das dürfte sich auch im Kurs widerspiegeln. Der Tokenpreis wird schon während des Presales mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer sogar einen Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen, während der restliche Markt eine Korrektur hinlegt.

WienerAI ($WAI)

WienerAI ($WAI) vereint auch gleich zwei der gefragtesten Kryptobereiche in einem Projekt: Künstliche Intelligenz und Memes treffen hier aufeinander. KI-Coins haben genau wie Meme Coins in diesem Jahr zu den gewinnbringendsten überhaupt gehört und Coins wie Scotty the AI ($SCOTTY) haben bereits bewiesen, dass der Mix aus Memes und KI extrem erfolgreich sein kann. SCOTTY ist nach dem Launch gleich um hunderte Prozent gestiegen und ähnlich könnte es auch bei WienerAI sein. Vor allem, da der Vorverkauf der $WAI-Token bereits über 6 Millionen Dollar eingebracht hat.

($WAI Token-Vorverkauf - Quelle: WienerAI Website)

Die Entwickler haben mit einem eigenen Trading Bot bereits die erste KI-Funktion vorgestellt, sodass davon auszugehen ist, dass noch weitere Features folgen werden. Der Trading Bot kommt ohne hohe Gebühren aus und schützt Trader vor Sandwich-Attacken. Auch eine Staking-Funktion ist integriert, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht, wobei die jährliche Rendite von der Größe des Staking Pools abhängig ist, sodass vor allem am Anfang hohe Gewinne durch Staking möglich sind.

Sealana ($SEAL)

Sealana greift den Hype um Solana-basierte Meme Coins auf, die oft innerhalb kürzester Zeit Bewertungen von hunderten Millionen Dollar erreichen können. Schon BOME, SLERF, SLOTH und viele weitere sind nach einem erfolgreichen Initial Coin Offering (ICO) auf Solana explodiert und mit Sealana ($SEAL) könnte der nächste Meme Coin bereitstehen, bei dem das gelingt. Allerdings müssen sich diejenigen, die noch vor dem Listing an den Kryptobörsen einsteigen wollen, beeilen, da der Vorverkauf schon in weniger als 5 Tagen endet.

($SEAL Token-Vorverkauf - Quelle: Sealana Website)

Investoren haben bereits Token im Wert von 5 Millionen Dollar gekauft und wer die Gelegenheit noch nutzen möchte, kann $SEAL über das Widget auf der Website mit ETH, SOL oder BNB kaufen, oder SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden und erhält die $SEAL-Token dafür beim Launch per Airdrop. Gelingt es, den Erfolg von BOME oder SLERF zu reproduzieren, könnte das für frühe Käufer eine weitere Gelgenheit bedeuten, ihr Kapital in kurzer Zeit zu vervielfachen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.