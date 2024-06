FET-Kurs erreicht wieder 1,60 Dollar - erneuter Aufschwung im AI-Sektor?

Der FET-Kurs hat in den letzten Tagen eine beeindruckende Wende erlebt und erneut die Marke von 1,60 Dollar überschritten. Diese Entwicklung kommt nach einer Phase erheblicher Verluste, die den Wert von Fetch.ais Coin zuvor stark beeinträchtigten. Angesichts dieser jüngsten Aufwärtsbewegung fragen sich viele Anleger, ob dies ein Zeichen für eine nachhaltige Erholung im gesamten AI-Sektor sein könnte.

FET-Kurs erlebte zuletzt einen starken Abschwung

Die Kryptowährung FET von Fetch.ai erlebte in den letzten Monaten einen der stärksten Abwärtstrends unter den Top-Kryptowährungen am Markt. Zuvor hatte der Coin jedoch eine beeindruckende Rallye im Zuge der AI Coin Rallye Ende Februar bis Anfang März erlebt, bei der er ein neues Allzeithoch von über drei Dollar erreichte. Nach diesem Höhepunkt fiel der Wert von FET zunächst auf den Support-Bereich bei zwei Dollar zurück. In dieser Zone konnte er einige Zeit lang konsolidieren, bevor er vor etwa zwei Wochen unter dieses Niveau abrutschte und schließlich am 18. Juni einen Tiefststand von 1,12 Dollar erreichte.

Quelle: CoinMarketCap.com

Viele Anleger gingen nun davon aus, dass der Kurs weiter auf das psychologisch wichtige Niveau von einem Dollar und gleichzeitig auf das alte Allzeithoch zurückfallen würde. Sie rechneten frühestens dann mit einer Erholung. Doch FET überraschte seine Anleger, als er vom 1,12-Dollar-Niveau aus einen starken Bounce erlebte, der den Coin innerhalb von nur zwei Tagen wieder auf einen Höchststand von 1,70 Dollar brachte. Aktuell wird FET bei 1,64 Dollar gehandelt, was einen Anstieg von 30 % innerhalb der letzten 24 Stunden bedeutet. Damit ist FET derzeit der am besten performende Coin unter den 100 größten Kryptowährungen und stellt einen deutlichen Bruch im negativen Trend der letzten Tage und Wochen dar.

Die Marktkapitalisierung von FET schoss ebenfalls in die Höhe und erreichte 1,388 Milliarden Dollar, wodurch er wieder der 61. größte Coin am Markt ist. In den letzten 24 Stunden konnte sich das Handelsvolumen fast verdreifachen und liegt nun bei über einer halben Milliarde Dollar. Der plötzliche Anstieg des Handelsvolumens und der Preisstabilität zeigt, dass das Interesse der Anleger an FET wieder zugenommen hat und der Coin möglicherweise vor einer weiteren positiven Entwicklung steht.

Bahnt sich nun eine neue AI-Coin-Rallye an?

Doch nicht nur FET kann sich heute über starke Gewinne freuen. Auch der restliche AI-Coin-Sektor verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen erneuten Aufschwung. Laut CoinMarketCap stieg die Marktkapitalisierung dieses Sektors in diesem kurzen Zeitraum um über 6 %, wodurch der Marktsektor insgesamt wieder über 30,4 Milliarden Dollar wert ist. Neben FET konnte auch AGIX solide Gewinne von über 25 % in den letzten 24 Stunden verbuchen. Auch andere Top-AI-Coins wie NEAR, RNDR, GRT und INJ verzeichneten Gewinne zwischen 5 und 10 Prozent in den letzten 24 Stunden.

Damit könnte sich das Blatt für den AI-Coin-Sektor und somit auch für FET nach einer längeren Durststrecke wieder wenden. Das wird jedoch maßgeblich davon abhängen, ob Bitcoin seinen jüngsten Abwärtstrend jetzt abgeschlossen hat oder nicht. Auch Bitcoin selbst gelang in den letzten 24 Stunden ein Aufschwung von über einem Prozent, wovon die AI-Coins in noch größerer Amplitude profitieren konnten.

Ein weiterer Faktor für den Aufschwung in diesem Marktsektor dürfte das kontinuierliche Wachstum von KI-Technologien im Allgemeinen und möglicherweise auch ein neuer Meilenstein des größten KI-Unternehmens NVIDIA sein. Die Aktien von NVIDIA erreichten nämlich ein neues Allzeithoch, wodurch das Unternehmen nun erstmals das größte Unternehmen weltweit ist. Das verdeutlicht, welches immense Potenzial in diesem Marktsektor steckt und wie unterbewertet er im Kryptobereich mit einer Marktkapitalisierung von 30 Milliarden Dollar im Vergleich zur Gesamtmarktkapitalisierung von 2,39 Billionen Dollar des gesamten Kryptomarktes noch sein könnte.

Nvidia officially most valuable company in the world pic.twitter.com/OmZvz3qw0D - Trung Phan (@TrungTPhan) June 18, 2024

Sollte sich die heutige positive Kursentwicklung von FET weiter fortsetzen, wäre mit dem nächsten signifikanten Widerstand bei der Zwei-Dollar-Marke zu rechnen. Wenn dieser überwunden werden kann, könnte der Coin entweder in dieser Zone konsolidieren oder direkt weiter in Richtung drei Dollar und möglicherweise auf ein neues Allzeithoch steigen. Bei einem Investment in FET sollten sich Anleger jedoch stets bewusst sein, dass es sich hierbei zwar noch um einen vergleichsweise kleinen Coin handelt, der jedoch bereits eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar erreicht hat und seine erste Rallye bereits hinter sich hat.

Noch höhere potenzielle Renditen könnten hingegen in jüngeren, kleineren AI-Coins stecken, wie beispielsweise WAI von WienerAI, die noch vor ihrer ersten potenziellen Rallye stehen und ganz am Anfang ihrer Entwicklung sind.

WAI könnte nun eine sinnvolle Alternative zu etablierten AI-Coins wie FET darstellen

WienerAI ist ein einzigartiges Projekt, das die Welt der Künstlichen Intelligenz mit dem Charme eines Meme-Coins verbindet. Das auffällige Maskottchen, ein lustiger Dackel, trägt wesentlich zur Popularität dieses Projekts bei. Die Mischung aus innovativer Technologie und humorvollem Design hat WienerAI bereits erhebliche Aufmerksamkeit und Investitionen eingebracht. Jüngst erreichte das Projekt einen beeindruckenden Meilenstein, indem es über 6 Millionen Dollar im Pre-Sale sammelte.

Der Token von WienerAI, bekannt als WAI, befindet sich noch vor seiner offiziellen Markteinführung im Pre-Sale. Interessierte Anleger können den Coin derzeit zu einem stark vergünstigten Preis von nur 0,00072 Dollar erwerben. Die frühe Investitionsphase bietet potenziell hohe Renditen, insbesondere wenn das Projekt nach dem offiziellen Start an Fahrt gewinnt.

Jetzt in WAI investieren

Quelle: Wienerdog.ai

Neben dem charmanten Maskottchen bietet WienerAI jedoch auch echte Use Cases und Funktionen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren. Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die Entwicklung eines KI-gesteuerten Trading-Bots. Der Bot soll Anleger bei ihren Handelsentscheidungen unterstützen und ihnen helfen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen.

Darüber hinaus plant WienerAI die Einführung von KI-gestützten Token-Swaps. Diese Funktion soll es den Anlegern ermöglichen, Kryptowährungen zu günstigeren Konditionen zu tauschen. Durch den Einsatz von KI-Technologie können optimale Wechselkurse identifiziert und Transaktionen effizienter durchgeführt werden. Ein weiterer attraktiver Aspekt von WienerAI ist die Möglichkeit, die erworbenen WAI-Coins direkt nach dem Kauf im Pre-Sale zu staken. Anleger können dadurch von jährlichen Staking-Renditen von 189 % profitieren. Die hohe Rendite stellt einen zusätzlichen Anreiz dar, frühzeitig in das Projekt zu investieren und die Coins langfristig zu halten.

Jetzt in WienerAI investieren

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.