Solana DEX Raydium: So viele Transaktionen kommen über Meme Coins

Das Solana-Ökosystem ist im letzten Jahr explodiert. Egal ob in Bezug auf neue Coins, Handelsvolumen, Total Value Locked oder aktive Wallets - die Highspeed Blockchain ist im Aufschwung. Erst kürzlich hat die Meldung die Runde gemacht, dass Phantom - die beliebteste Solana Wallet - sogar Paypal im Google Playstore im Finanzbereich überholt hat. Neben der Kursexplosion, die SOL selbst im letzten Jahr hingelegt hat, sind es vor allem auch Meme Coins, die seit BONK auf Solana durch die Decke gehen. Das beeinflusst auch das Handelsvolumen und die Transaktionszahlen extrem stark wie nun bekannt geworden ist.

92 % der Transaktionen sind Meme Coins

Raydium ist die wohl bekannteste DEX (dezentraliced Exchange - dezentrale Kryptobörse) auf der Solana Blockchain. Raydium ist auf Solana also das, was Uniswap auf Ethereum ist. Laut Daten von Coinmarketcap hat Raydium allein in den letzten 24 Stunden ein Handelsvolumen von knapp einer Milliarde Dollar abgewickelt. So weit, so gut. Allerdings dürften einige überrascht sein, wie hoch der Anteil ist, der auf Meme Coins zurückzuführen ist. Laut Daten von Syndica sind es nämlich 92 %.

92% of Solana's Top DEX volume is memecoins pic.twitter.com/8LiFCKT0Fy - Wazz (@WazzCrypto) June 20, 2024

Damit dürfte klar sein, dass es sich bei Meme Coins längst nicht mehr um einen kurzfristigen Trend handelt, wie man es im Jahr 2021 noch vermutet hat. Während damals nur DOGE und SHIB die Milliarden Dollar Marke überschritten haben, sind es inzwischen zahlreiche Coins, denen das gelungen ist. Lange hätte man es nicht für möglich gehalten, dass auch Solana einmal einen Milliarden Dollar Meme Coin zum Vorschein bringen könnte. Inzwischen sind es gleich mehrere.

Das bedeutet natürlich nicht, dass der Großteil des Kryptohandels auf Meme Coins beschränkt ist, die Rede ist hier lediglich von der dezentralen Börse Raydium. Es ist auch naheliegend, dass der Anteil an Meme Coins, der hier gehandelt wird, deutlich höher ist als auf zentralisierten Börsen wie Binance, da das Listing an einer DEX der erste Schritt ist, wenn man einen Meme Coin launcht und das erste Handelsvolumen demnach immer von einer dezentralen Börse kommt. Spannend ist dennoch, dass der Anteil an anderen Coins, die natürlich auch auf Raydium gehandelt werden können, so niedrig ist.

Meme Coins auf Solana immer beliebter

BONK hat im Dezember letzten Jahres den Anfang gemacht und war der erste Meme Coin, der auf der Solana Blockchain die Milliarden Dollar Marke überschritten hat, nachdem das mit PEPE und SHIB auf der Ethereum Chain schon mehreren Coins gelungen ist. Nach BONK hat es allerdings nicht lange gedauert, bis der Hype um die Highspeed Blockchain, die mit niedrigeren Transaktionsgebühren als Ethereum punktet, auch weitere Milliarden Dollar Meme Coins zum Vorschein gebracht hat.

(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

BONK wurde inzwischen sogar von Dogwifhat (WIF) überholt, der ebenfalls auf Solana basiert und zwischenzeitlich sogar schon die 5 Milliarden Dollar Marke anvisiert hat. Mit Book of Meme (BOME) ist auch schon ein dritter Meme Coin auf Solana innerhalb kürzester Zeit über eine Milliarde Dollar wert gewesen, auch wenn der Wert inzwischen gefallen ist. Mit Sealana ($SEAL) könnte bereits der nächste Meme Coin in den Startlöchern stehen, dem das gelingt.

Sealana: Der nächste Milliarden Dollar Meme Coin?

