11,5-Zoll-Entertainment-Tablet mit acht JBL®-Lautsprechern liefert tiefe Bässe und klare Höhen für ein erstklassiges Hörerlebnis

Lenovo hat heute das Lenovo Tab Plus vorgestellt, ein Entertainment-Tablet, das mit acht JBL-Lautsprechern mit Hi-Fi-Matrixstruktur, die von Dolby Atmos® abgestimmt wurden, ein herausragendes Klangerlebnis bietet. Das für Musikliebhaber konzipierte 11,5-Zoll-Tablet ergänzt seinen Premium-Sound mit einem 2K-Display für lebendige Bilder und einem verstellbaren Ständer für optimalen Genuss aus jedem Winkel.

"Tablets haben sich entwickelt, um die Bedürfnisse von Menschen zu erfüllen, die zwischen Arbeit, Studium und Freizeit wechseln, und bieten eine ausgewogene Kombination aus Mobilität und Leistung", sagte Tony Chen, Vizepräsident für Tablets, Intelligent Devices Group, Lenovo "Da sich der Tablet-Markt erholt1, können die Kunden von Lenovo eine stärkere Produktdifferenzierung durch Funktionen erwarten, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Das Lenovo Tab Plus ist ein Paradebeispiel für ein abgerundetes Tablet, das erstklassigen Sound für ein wirklich beeindruckendes Unterhaltungserlebnis bietet."

Inspiration in jedem Takt

Das Lenovo Tab Plus ist ein unverzichtbares Gerät für Musikliebhaber und verwandelt praktisch jeden Ort in ein persönliches Unterhaltungsparadies mit 26 W klarem Stereoklang. Ausgestattet mit acht JBL Hi-Fi-Lautsprechern, darunter vier Matrix-Hochtönern und vier Force-Balanced-Tieftönern, die in vier Lautsprecherboxen mit insgesamt 22 cm³ untergebracht sind, erweckt das Tablet jedes Schlafzimmer oder Wohnzimmer mit tieferen, ausgeprägteren Bässen und klareren Höhen zum Leben. Darüber hinaus ist es auf Dolby Atmos abgestimmt und unterstützt bei Verwendung von Kopfhörern High-Res-Audio mit einer Frequenz von 24 Bit und 96 kHz.

Um die Funktionalität des Tablets und des mit JBL entwickelten Audiosystems zu maximieren, lässt sich das Lenovo Tab Plus in einen Bluetooth®-Lautsprecher verwandeln, um überall nahtlos Audio zu hören, das von Ihrem tragbaren Gerät wie von einem Smartphone gestreamt wird, und verfügt über einen integrierten Ständer für bis zu 175 Grad Flexibilität bei der Betrachtung. Für eine optimale Anpassung des Sonars ist es mit einer personalisierten App-Lautstärkeregelung ausgestattet, mit der Sie die Audioeinstellungen feinabstimmen können. Mit der App-Lautstärkeregelung erhöht das Tablet automatisch die Lautstärke, wenn Ihre Lieblingsmusik- oder -Podcast-App geöffnet ist, verringert die Lautstärke, wenn ein Browser ausgewählt wird, und vieles mehr.

Ein komplettes Non-Stop-Unterhaltungserlebnis

Das Lenovo Tab Plus bietet ein komplettes Unterhaltungserlebnis, indem es seine Sonar-Fähigkeiten mit einem 11,5-Zoll-2K-Display mit TÜV-Zertifizierung 2 und 90 Hz Bildwiederholfrequenz kombiniert, das die klaren Klänge und herzzerreißenden Bässe mit lebendigen Bildern und eindrucksvollen Grafiken ergänzt. Ein TÜV-zertifizierter Bildschirm wird getestet, um sicherzustellen, dass er wenig blaues Licht abgibt und flimmerfrei ist für optimalen Augenkomfort. Um auch unterwegs unterbrechungsfreie Unterhaltung zu gewährleisten, ist das Tablet mit einem 8600-mAh-Akku ausgestattet, der bis zu 12 Stunden Streaming ermöglicht3 und mit einer 45-W-Schnellladefunktion, die in nur 90 Minuten die volle Leistung erreicht 3

Lenovos neuestes Entertainment-Tablet wird von einem MediaTek Helio G99-Prozessor angetrieben, bietet bis zu 256 GB integrierten Speicher 4 mit einer Option zur Erweiterung per MicroSD-Karte (separat erhältlich) und ist nach IP52 wasser- und staubgeschützt 5. Es verfügt über einen integrierten immersiven Lesemodus, der den Bildschirm weicher macht, um die Farbmatrix von Buchseiten zu simulieren, und kann sich im Standby-Modus in einen digitalen Fotorahmen oder eine Uhr verwandeln. Der Standby-Modus wird automatisch aktiviert,7 wenn das Lenovo Tab Plus nicht in Gebrauch ist und im Querformat mit dem Kickstand geladen wird.

Das Lenovo Tab Plus schützt die Benutzer mit einem Datenschutz-Dashboard, mit dem der Besitzer die Berechtigungen verwalten kann, bietet 2 Jahre lang Upgrades mit 4 Jahren Sicherheitspatches bis Juni 2028 und ist mit Lenovo Premium Care 6für personalisierten technischen Support und Lenovo Accidental Damage Protection One6 für Sicherheit gegen versehentliches Fallenlassen oder Verschütten erhältlich. Das Tablet ist kompatibel mit dem Lenovo Tab Pen Plus, dem Lenovo 68W USB-C Wall Charger, dem Lenovo Multi-Device Wireless Keyboard und einer Schutzhülle aus Dupont Tyvek Material und PU-Leder6

Preise und Verfügbarkeit 8

Das Lenovo Tab Plus ist ab sofort in ausgewählten Märkten weltweit zu einem voraussichtlichen Startpreis von 279€ (inkl. MwSt.) bzw. 289,99$ erhältlich

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 217 der Fortune Global 500 gelistet ist und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat Lenovo seinen Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller mit einem Pocket-to-Cloud-Portfolio von KI-fähigen, KI-bereiten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Rechenzentrum, Speicher, Edge, High Performance Computing und Software Defined Infrastructure), Software, Lösungen und Dienstleistungen ausgebaut. Lenovo investiert kontinuierlich in weltverändernde Innovationen, um eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall zu schaffen. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Nachrichten können Sie in unserem StoryHubnachlesen.

1 Laut IDC zeigen die Tablet-Lieferungen in Q1 2024 Anzeichen einer Erholung https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52105224

2 Das TÜV Rheinland-Zertifizierungszeichen bedeutet, dass ein Produkt von einer akkreditierten Drittpartei nach strengen Sicherheitsanforderungen geprüft wurde und durch regelmäßige Werksinspektionen unterstützt wird.

3 Alle Angaben zur Batterielebensdauer sind Richtwerte und basieren auf internen Tests unter optimalen Labor- und Netzbedingungen. Die tatsächliche Akkuleistung kann variieren und hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie z. B. Produktkonfiguration und -nutzung, Software, Betriebsbedingungen, Wireless-Funktionen, Energieverwaltungseinstellungen, Bildschirmhelligkeit und anderen Faktoren. Die maximale Kapazität des Akkus nimmt natürlich mit der Zeit und der Nutzung ab.

4 Der tatsächlich verfügbare interne Speicher und die Speicherkapazität sind geringer und variieren aufgrund vieler Faktoren, einschließlich Formatierung, Partitionierung und Betriebssystem usw., die einen Teil dieser Kapazität in Anspruch nehmen. Die verfügbare Kapazität kann sich durch Software-Updates ändern.

5 Wasserfest zum Schutz gegen mäßigen Kontakt mit Süßwasser, z. B. durch versehentliches Verschütten, Spritzer oder leichten Regen. Das Gerät ist nicht dafür ausgelegt, in Wasser getaucht oder unter Druck stehendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt zu werden. Die Wasserbeständigkeit kann mit der Zeit abnehmen. Nicht wasser- oder staubdicht.

6 Erhältlich und separat erhältlich in ausgewählten Märkten variiert je nach Region.

7 Möglicherweise muss der Standby-Modus zum ersten Mal manuell über die Einstellungen oder Lenovo Vantage aktiviert werden.

8 Die Preise verstehen sich ohne Steuern, Versand und Optionen und können ohne Vorankündigung geändert werden; es gelten zusätzliche Bestimmungen und Bedingungen. Die Preise für Wiederverkäufer können variieren. Das Erscheinungsdatum und die Farboptionen können je nach Region variieren, und die Produkte sind möglicherweise nur in ausgewählten Märkten erhältlich. Alle Angebote gelten vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Lenovo behält sich das Recht vor, Produktangebote, Funktionen und Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

LENOVO ist eine Marke von Lenovo. Google und Android sind Marken von Google LLC. TÜV ist eine eingetragene Marke der TÜV Rheinland Group. MediaTek ist eine Marke von MediaTek Incorporated. JBL ist eine Marke von Harman International Industries, Inc. DOLBY und DOLBY ATMOS sind eingetragene Marken der Dolby Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. BLUETOOTH ist ein Warenzeichen der Bluetooth Special Interest Group (SIG). Wi-Fi ist ein Warenzeichen der Wi-Fi Alliance. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. microSD ist eine Marke von SD-3C, LLC. Das High-Res Audio-Logo ist eine eingetragene Marke der Japan Audio Society. Dupont und Tyvek sind Marken von Tochtergesellschaften der DuPont de Nemours, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2024, Lenovo Group Limited.

