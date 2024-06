Broadcom Inc., ein weltweit agierender Technologieführer mit einem vielfältigen Portfolio für Halbleiter und Unternehmenssoftware, hat mit seiner Symantec Cloud SWG-Lösung einen bedeutenden Schritt gemacht, der eine sicherere Migration von US-Bundesbehörden in die Cloud ermöglich. Die Lösung, die nun die FedRAMP-Zertifizierung erhalten hat, gilt als umfangreiche, Cloud-basierte Sicherheitsmaßnahme für US-Bundesagenturen, die zu einer Security Service Edge-Architektur übergehen. Während einige Bundesbehörden noch Anforderungen an on-premises Sicherheitssysteme haben, ermöglicht die Symantec Gov Cloud - Web Protection durch diese Zulassung eine Flexible Übertragung von Sicherheitsdiensten in die Cloud ohne Sicherheitskompromisse oder Notwendigkeit, neue Richtlinien und Workflows zu entwickeln.

Zukünftige Dividenden im Blickpunkt

Interessant für langfristig orientierte Anleger ist zudem, dass die Aktie kurz vor dem ex-Dividenden-Datum steht, was bedeutet, dass Investoren, die die Aktie vor dem 24. Juni erwerben, Anspruch auf eine bevorstehende Dividendenzahlung haben werden. Die Dividendenpolitik und Ausschüttungsquote von Broadcom können als nachhaltig betrachtet werden, basierend auf der angemessenen Abdeckung durch Gewinne und freie Cashflows, trotz eines rückläufigen Trends bei den Jahresüberschüssen. Die Stetigkeit der Dividende, trotz herausfordernder Ertragssituation, hebt die Bedeutung kontinuierlicher Investitionserträge für langfristige Anleger hervor.

