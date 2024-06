QPS, ein weltweit führendes Auftragsforschungsunternehmen (CRO), freut sich, die neue Leitung der klinischen Forschungsabteilung bekannt zu geben. Diese neue klinische Leitung wird die bisherigen globalen Abteilungen für medizinische Angelegenheiten, Zulassungsfragen, Datendienste und den klinischen Betrieb mit den bestehenden erfolgreichen QPS Phase-I-Kliniken zusammenführen. Die erweiterten globalen Fähigkeiten werden QPS dabei helfen, die Anforderungen an Agilität, Flexibilität und Geschwindigkeit in der rasant evolvierenden globalen Arzneimittelentwicklung zu erfüllen.

QPS Holdings, LLC corporate headquarters in Delaware Technology Park in Newark, Delaware. This location is also the QPS Bioanalysis Laboratory Center of Excellence for for small and large molecule drug development. (Photo: Business Wire)

"Die Aufnahme von Herrn Derek Grimes in das globale Führungsteam von QPS wird unsere Fähigkeit verbessern, über die einzelnen Geschäftsbereiche hinweg zusammenzuarbeiten, um umfassende, maßgeschneiderte klinische Entwicklungsprogramme bereitzustellen. So werden wir uns auf eine Zukunft vorbereiten, die von Biologika und fortgeschrittenen Therapieprogrammen und einer Nachfrage nach beschleunigten klinischen Studien geprägt sein wird", erklärt Benjamin Chien, Chairman, President und CEO bei QPS.

Derek Grimes, QPS Executive Vice President und Global Head of Clinical Research, ist eine renommierte Führungspersönlichkeit mit einer 26-jährigen Führungserfahrung im Gesundheitswesen und in der klinischen Forschung an akademischen und privaten Instituten. Er leistete einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung komplexer Organisationen im Gesundheitswesen und in der klinischen Forschung und war für Hunderte klinische Forschungsprogramme für akademische und industrielle Organisationen verantwortlich. Die langjährigen Erfahrungen und Beiträge von Grimes auf diesem Gebiet haben ihn zu einer hochrespektierten Führungskraft in der klinischen Forschung und im Gesundheitsmanagement gemacht. Zuletzt war Grimes als Senior Vice President of Clinical Operations bei Frontage Laboratories tätig, wo er die Geschäfte der Clinical Services Division leitete.

"Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben als Mitglied des Führungsteams. Das weltweite Full-Service-CRO-Angebot von QPS besitzt ein enormes Potenzial, und eine effektivere Abstimmung der Führungskräfte in den einzelnen Abteilungen wird unseren Kunden enorme Vorteile bringen", so Grimes.

Im Jahr 2022 kündigte QPS eine vollständige Transformation in eine global strukturierte Organisation an, die eine nahtlose Bereitstellung von präklinischen, bioanalytischen und klinischen Serviceleistungen rund um den Globus ermöglicht. Zugleich hat das Unternehmen seine Abteilungen für medizinische Angelegenheiten und Zulassungsfragen formalisiert und neue Führungskräfte für diese Teams rekrutiert. Von dieser verbesserten Organisationsstruktur werden unsere globalen Kunden profitieren, da unsere Teams nun in allen Regionen der Welt effektiver zusammenarbeiten. Mit der Einstellung von Grimes stärkt QPS seine Fähigkeit, Biotech- und Pharmakunden weltweit zu betreuen.

ÜBER QPS HOLDINGS, LLC

QPS ist ein GLP- und GCP-konformes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das Dienstleistungen für die Entdeckung, Bioanalytik, präklinische und klinische Arzneimittelentwicklung auf höchstem Niveau anbietet. Seit 1995 hat sich QPS von einer kleinen Bioanalytikunternehmen zu einem Full-Service-CRO mit über 1.100 Mitarbeitern in den USA, Europa und Asien entwickelt. Heute bietet QPS erweiterte pharmazeutische Auftrags-FuE-Dienstleistungen mit besonderer Expertise in den Bereichen Pharmakologie, DMPK, Toxikologie, Bioanalytik, translationale Medizin, klinische Studien und klinische Forschungsdienstleistungen. Als preisgekrönter Marktführer mit Schwerpunkt auf Bioanalytik und klinische Studien ist QPS bekannt für bewährte Qualitätsstandards, technisches Fachwissen, einen flexiblen Forschungsansatz, Kundenzufriedenheit und einsatzbereite Labore und Einrichtungen. Durch die kontinuierliche Verbesserung von Kapazitäten und Ressourcen wird QPS seinem Anspruch gerecht, seinen Kunden überragende Qualität, qualifizierte Leistung und zuverlässige Serviceleistungen zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.qps.com oder erhalten Sie per E-Mail an info@qps.com.

