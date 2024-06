Uranpreise bis 180 US$ pro Pfund sind für Experten dieses Jahr noch drin! Das wären über 100% on top! Diese Aktien sollten Sie kennen!

Liebe Leserinnen und Leser,

dass der Uranmarkt und die Kernenergie zu neuem Leben erwacht sind, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben.

Doch dass die Zukunft so extrem rosig aussieht wissen die wenigsten! Denn der Uranbereich wird in den kommenden Jahrzehnten immer wichtiger für die Weltwirtschaft, die Energiesicherheit und die Dekarbonisierungsziele.

Uran-Update mit IsoEnergy, Premier American Uranium, Cosa Resources, Uranium Energy und Uranium Royalty

Die wichtigsten Eigenschaften von Elektrizität sind:

Erschwinglichkeit,

Sauberkeit und

Zuverlässigkeit.

All das vereint die Atomenergie! Sie ist zuverlässig, denn sie läuft ohne Pause 24 Stunden am Tag und dies 365 Tage lang. Wind- und Sonnenenergie können da nicht mithalten. Beim CO2-Fussabdruck punktet ebenfalls die Kernenergie, ist fossilen Brennstoffen deutlich überlegen. Energiesicherheit ist für eine funktioniere Wirtschaft unerlässlich. Nach Jahrzehnten der Untätigkeit wollen beispielsweise die USA die Atomkraftkapazitäten ausbauen. Es hat eine Wende stattgefunden, davon profitiert der Uranmarkt und mit ihm die Uranunternehmen, die den gefragten Rohstoff liefern können. Und diese Wende ist mit wenigen Ausnahmen ein weltweites Phänomen.

Besonders eifrig baut China neue Kernkraftwerke, jedes Jahr zwischen fünf und zehn. So wird vermutet, dass bis 2030 China die USA bezüglich der größten Kernreaktorflotte der Welt überholen wird.

Zuverlässiger Strom ist auch für künstliche Intelligenz und all die Technologien notwendig, die Rechenleistung brauchen. Und das ist eine Branche, in der der Strombedarf ansteigt. Seit dem Tsunami in Japan wurden Lagerbestände abgebaut, der Uranpreis fiel. Seit 2022 jedoch kaufen Versorgungsunternehmen verstärkt Uran, da sie langfristig die Versorgung sicherstellen wollen. 2023 wurden160 Millionen Pfund Uran im Rahmen langfristiger Verträge gekauft. Das war der höchste Wert seit 2012. Da ist es an der Zeit sich mit Urangesellschaften vertraut zu machen.

