The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.06.2024ISIN NameUSU20030AK50 COMCAST 21/51 REGSDE000HLB42X9 LB.HESS.-THR. OPF 22/24DE000DFK0KW9 DZ BANK IS.A1624 VARDE000DFK0S06 DZ BANK IS.C368 22/24DE000DW6C581 DZ BANK IS.A2130XS2120092882 CH.CIT.HLDGS 20/24FR001400QSF6 CLARIANE INH. ANR.XS1637099026 SPAREBK 1 BOLIG.17/24 MTNDE000DFK0BU2 DZ BANK IS.A1420 VARHU0000403068 HUNGARY 15-24 24/BPTRELDOM0007 REN-REDES ENERGET. 09/24XS2002496409 BAYWA AG NTS 19/24US20440T3005 CIA BRAS.DIS.SP.ADR/1XS2018638648 PIRAEUS FIN. 19/29FLR MTNUS517834AG23 L.V. SANDS 19/24XS2198798659 FRAPORT AG 20/24USG7420TAD84 RECKITT BEN. 17/24 REGSXS2196322155 EXXON MOBIL 20/24 REGSXS1845161790 ERSTE GP BNK 18/24 MTNFR0013264066 OPMOBILITY 17/24