NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Prosus mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Die niederländische Internet-Beteiligungsholding, die ebenso wie der Mutterkonzern Naspers am 24. Juni über das abgelaufene Geschäftsjahr berichte, dürfte in der zweiten Hälfte mit seinen E-Commerce-Aktivitäten erstmals ein positives operatives Ergebnis (Ebitda) erzielt haben, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Nach positiven Aussagen des Managements werde das am Markt zwar schon erwartet, sei aber entscheidend für den Anlagehintergrund. Der Fokus der Anleger dürfte auf Aussagen zum Strategie-Update liegen, etwa zu möglichen Zukäufen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2024 / 20:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013654783

