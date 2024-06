EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Im vergangenen Monat hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gegenüber der Baader Bank eine Anordnung bezüglich des Abbaus aufgetretener Bearbeitungsrückstände bei Depotüberträgen innerhalb einer angemessenen Frist getroffen. Die Baader Bank konnte die aufgetretenen Bearbeitungsrückstande bei Depotüberträgen unter Wahrung der durch die BaFin gesetzten Frist abbauen und die diesbezüglich von der BaFin getroffene Anordnung vollumfänglich erfüllen. Die Abarbeitung wurde im engen Austausch und einer fortlaufenden Berichterstattung zum Abarbeitungsstand mit der BaFin umgesetzt. Im Zuge der Abarbeitung konnten bereits erhebliche Effizienzsteigerungen in der Bearbeitung von Depotüberträgen sowie der vollständige Abbau von Bearbeitungsrückständen verzeichnet werden. Die Baader Bank wird den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen, um auch in Zukunft Bearbeitungsrückstände in diesem Kontext zu vermeiden. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz Senior Manager Group Communication T +49 89 5150 1044 marlene.hartz@baaderbank.de Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland https://www.baaderbank.de Über die Baader Bank: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



