In den letzten zwanzig Jahren haben sich The Coca-Cola Company und PepsiCo, Inc. als Dividendenwachstums-Giganten in der Getränkeindustrie bewährt. Sie haben nicht nur ihre Dividenden gehalten, sondern auch deutlich gesteigt und so ihr Engagement für die Rendite ihrer Aktionäre unter Beweis gestellt. Keurig Dr Pepper Inc., ein Neueinsteiger in der Branche, deutet bereits vielversprechende Anzeichen an, auf ihren Weg zu folgen. So hat Coca-Cola seine vierteljährliche Dividende im Laufe von zwei Jahrzehnten um beeindruckende 288% erhöht, während PepsiCo sogar eine Steigerung von 489% vorweisen kann. Keurig Dr Pepper hat seit der Fusion im Jahr 2018 seine Dividende von $0,15 auf $0,215 je Aktie erhöht und kürzlich eine beschleunigte Wachstumsrate von 12,09% im Vergleich zu den 20-Jahres-Wachstumsraten von Coca-Cola und PepsiCo demonstriert.

Nachhaltigkeit im Fokus

Neben Dividendenwachstum setzt Coca-Cola auch im Bereich Nachhaltigkeit neue Maßstäbe. Das Unternehmen führt in Indien 100% recycelte PET-Flaschen ein, ein Schritt hin zu einer vollständigen Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe. Das Programm, das von Hindustan Coca-Cola Beverages geführt wird, teilt die Absicht, den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens durch die Reduzierung von Emissionen und Abfall weiter zu verringern. Mit dieser Umstellung sinkt der CO2-Fußabdruck für das verwendete Verpackungsmaterial um beachtliche 66%. Coca-Cola strebt an, bis 2030 für jede verkaufte Flasche oder Dose eine Entsprechende zu sammeln und zu recyceln und alle Verpackungen bis 2025 recyclingfähig zu machen. Währenddessen fördert Coca-Cola auch das Lebensgefühl durch eine neue Werbeaktion in Kooperation mit The Fresh Market, die den Kunden kostenlose, lebenslange Pizza- und Coke-Versorgung in Aussicht stellt. Die Bemühungen von Coca-Cola signalisieren nicht nur ein starkes Wachstum und Renditepotential für Investoren, sondern auch ein Engagment für eine nachhaltigere Zukunft.

