Als Folge des Ukraine-Krieges hat Rheinmetall einen so großen Auftrag bekommen wie nie zuvor in seiner Firmengeschichte. Der Rüstungskonzern teilte bereits am Donnerstag mit, dass man einen Rahmenvertrag von der Bundeswehr für Artilleriemunition deutlich aufgestockt habe. Die Aktie dreht nach der jüngsten Verschnaufpause wieder auf. AKTIONÄR-Leser wissen bereits, der seit Juli 2023 bestehende Rahmenvertrag hatte einen Maximalwert von rund 1,3 Milliarden Euro, nun wurde dieser Vertrag um rund 7,2 ...

