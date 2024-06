Der Dax hat am Donnerstag wieder zugelegt und damit seine Vortagsverluste mehr als wettgemacht. Gestützt von den US-Börsen, die ihren Rekordlauf fortsetzten, konnte der deutsche Leitindex über die Marke von 18.200 Punkten ansteigen. So stand zur Schlussglocke ein Plus von 186 Punkten (1,03%) bei 18.254 Zählern zu Buche. Bereits im heutigen Handel könnte sich entscheiden, ...

