Offiziell wurde die Sanierung bei der Deutschen Bank zwar schon vorletztes Jahr beendet, die Transformation in einzelnen Segmenten geht aber weiter. Dabei geht es insbesondere um die Privatkundensparte mit der Postbank. Der neue Vorstand Claudio de Sanctis spart jetzt massiv in einem umstrittenen Bereich.Die Deutsche Bank hatte lange ein Kostenproblem. Von einem absoluten Ziel bei den Ausgaben in Milliarden schwenkte man vor Jahren auf eine relative Größe mit der Kosten-Ertrags-Quote um. Diese soll ...

