Brüssel (www.anleihencheck.de) - Angesichts des Mangels an neuen Prognosen oder einer Pressekonferenz und der Aussetzung der Reden der Gouverneure im Vorfeld der britischen Parlamentswahlen war es nicht überraschend, dass es am Donnerstag keine Leitzinsänderung durch die Bank of England gab, so Jamie Niven, Senior Fixed Income Fund Manager bei Candriam. ...

