Neo-Bank Revolut strebt eine Bewertung von mindestens 40 Mrd. US-Dollar an. Die neue Finanzierungsrunde mit Morgan Stanley läuft. Überraschender Erfolg für Gilead Sciences. Der nicht vom Erfolg verwöhnte Pharmakonzern zeigt eine 100%ige Wirksamkeit bei der Prävention von HIV-Infektionen. Varta muss warnen. Der Umsatz im laufenden Jahr wird deutlich unter der bisherigen Prognose liegen, nachdem die Nachfrage im 2. Quartal weit unter den Erwartungen bleibt.Auch am letzten Handelstag der Woche hält die Schwäche im asiatischen Aktienhandel an. ...

