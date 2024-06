Am Donnerstag hat der deutsche Leitindex mit einem starken Schlussspurt noch ein Plus von einem Prozent oder 186 Zählern geschafft und damit den Abstand zur Unterstützung bei 18.000 weiter ausgebaut. Am heutigen Freitag, am großen Verfallstag an der Eurex, lässt es der DAX erst einmal ruhig angehen.

