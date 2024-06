For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from June 24, 2024:

Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment Group (new)

RATIONAL AG RAA DE0007010803 GER0 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)

TRATON SE 8TRA DE000TRAT0N7 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)

TUI AG TUI1 DE000TUAG505 GER0 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)

MORPHOSYS AG O.N. MOR DE0006632003 MDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)

SMA SOLAR TECHNOLY AG S92 DE000A0DJ6J9 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)

DOUGLAS AG DOU DE000BEAU7Y1 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)

WUESTENROT &

WUERTTEMBERGISCHE AG WUW DE0008051004 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)

PFEIFFER VACUUM

TECHNOLOGY AG PFV DE0006916604 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)

SIXT SE SIX2 DE0007231326 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)

SIXT SE SIX3 DE0007231334 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)

Open orders in the instruments affected by the changes will not be deleted. For further information please call the Cash Markets Operations Helpline, tel. +49-69-211-1 14 00.

