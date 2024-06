Am großen Verfallstag an den Terminbörsen zeichnet sich eine leichten Erholung des deutschen Aktienmarktes zum Handelsstart ab. Der DAX verzeichnete am Freitagmorgen im vorbörslichen Handel einen leichten Anstieg von 0,07 Prozent und bewegt sich damit in Richtung der 18.250-Punkte-Marke. Folgende Themen könnten zudem die Kurse beeinflussen:1. US-Techaktien geraten unter DruckAm Donnerstag verzeichnete ...

