© Foto: Marijan Murat - dpa



Der Batteriehersteller hat am Donnerstagabend die Senkung seiner Jahresziele bekannt gegeben. Das ist eine weitere Enttäuschung für die Aktionäre.Es scheint, als würde die Talfahrt der Aktie des Batterieherstellers Varta nie ein Ende nehmen: Gegenüber ihrem Allzeithoch bei 181,30 Euro, erzielt im Januar 2021, hat das Papier 94,5 Prozent verloren - Stand Handelsschluss am Donnerstagnachmittag. Varta kappt sein Umsatzziel Dieser Verlust dürfte vor dem Wochenende noch einmal etwas größer werden, denn das Unternehmen hat am Vorabend seine Prognose gesenkt und das Erreichen der bisher genannten Jahresziele aufgegeben. Bisher sah die unternehmenseigene Schätzung einen Jahresumsatz von 900 …