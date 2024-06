Meme-Coin-Crash: Gameover für Bullenmarkt?

Während Kryptowährungen allgemein an Wert verlieren und Bitcoin unter 65.000 US-Dollar fällt, geraten einige Meme-Coins besonders stark unter Druck. Dogwifhat verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Verlust von rund 7,5 Prozent, was die Wochenverluste auf über 20 Prozent ansteigen lässt. Auch Bonk erlitt einen Wertverlust von etwa 20 Prozent. Alte Meme-Coins crashen massiv, doch neue Projekte könnten das Ruder übernehmen. Ebenfalls schwach entwickelte sich der Dogecoin mit rund 13 Prozent Kursverlusten, keine andere Top 10 Kryptowährung war zuletzt schlechter unterwegs.

Derweil gibt es auch einige neue Coins mit starker Nachfrage, da etablierte Meme-Coins mit hoher Marktkapitalisierung oft weniger Fantasie bieten und ein größeres Abwärtspotenzial haben. Es ist also nicht alles schlecht, wenn wir uns Meme-Coins genau in der aktuellen Marktphase anschauen.

Der nächste Meme-Coin-Crash ist dennoch an der Tagesordnung. Ist der Bullenmarkt jetzt vorbei, bevor er so richtig angefangen hat?

Meme-Coins crashen: Was steckt dahinter?

Meme-Coins erleben oft deutliche Korrekturen, wenn Anleger ihr Risiko-Exposure reduzieren. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Meme-Coins im Jahr 2024 insgesamt gut performt haben. Gewinnmitnahmen erscheinen daher logisch. Trotz kurzfristiger Rücksetzer bleiben Meme-Coins langfristig im Trend und behalten ihre Attraktivität. Die anhaltende Beliebtheit und das starke Interesse der Community zeigen, dass Meme-Coins weiterhin eine wichtige Rolle im Kryptomarkt spielen werden. Meme-Coins sind gekommen, um zu bleiben - gerade private Händler haben hier eine Spielwiese mit attraktiven Chancen gefunden.

Anleger sollten die Korrekturen als Teil des natürlichen Marktzyklus sehen. Denn bis dato ist der Meme-Coin-Crash nicht mehr als eine gewöhnliche Korrekturbewegung.

Ist der Bullenmarkt schon vorbei?

Tatsächlich hat er noch gar nicht richtig begonnen, zumindest wenn wir uns die Altcoins ansehen. Viele Altcoins bewegen sich gegen Bitcoin auf Verlaufstiefs, während Bitcoin die Rallye 2024 anführte. Einige Segmente wie Meme-Coins und KI-Token profitierten ebenfalls, doch insgesamt sehen wir eine Flut von neuen Token-Launches. Diese massive Ausgabe neuer Token führt zu einer Kapitalverwässerung, was die Marktdynamik doch deutlich erschwert. Es fehlen derzeit die notwendigen Kurstreiber. Eine geldpolitische Wende könnte ferner erforderlich sein, um den Markt nachhaltig zu beleben. Anleger sollten daher vorsichtig bleiben und auf stärkere fundamentale Entwicklungen warten, bevor sie von einem echten Bullenmarkt sprechen.

PlayDoge: Bester Meme-Coin in 2024?

Während der allgemeine Kryptomarkt unter Druck steht und Meme-Coins aktuell an Stärke verlieren, sieht es bei PlayDoge anders aus. Der neue Meme-Coin hat im Presale bereits rund 5 Millionen US-Dollar eingesammelt und beweist damit bullisches Potenzial und starkes Momentum.

Das neue Projekt erinnert an das nostalgische Tamagotchi, bei dem Nutzer digitale Haustiere pflegen und durch unterhaltsame 2D-Minispiele Kryptowährungen verdienen können. Diese Mischung aus Spaß und Verdienstmöglichkeiten wirkt attraktiv. Die Integration von Web3-Technologie intensiviert das Spielerlebnis und stärkt die Bindung zwischen Spielern und ihren virtuellen Haustieren. Die technologische Aufrüstung macht PlayDoge besonders ansprechend. Denn PlayDoge könnte schlichtweg das bessere Tamagotchi-Game sein, mit mehr Spaß, Unterhaltung und sogar Verdienstmöglichkeiten.

Direkt zum PlayDoge Presale

PlayDoge nimmt also die bekannten Tamagotchis und formt ein modernes mobiles Spiel, bei dem Nutzer PLAY-Token verdienen können. Diese Token sind nicht nur handelbar, sondern auch vielseitig einsetzbar. Zudem bietet PlayDoge attraktive Staking-Renditen, die den Vorverkaufs-Teilnehmern lukrative passive Einkommensmöglichkeiten eröffnen. Das Staking kann direkt im Presale über Ethereum und die BNB Chain durchgeführt werden.

Mit regelmäßigen Preissteigerungen im Presale können frühe Investoren rasch Gewinne erzielen. Die nächste Preiserhöhung erfolgt in etwa 48 Stunden, weshalb schnelles Handeln erforderlich ist, um noch maximale Buchgewinne zu erzielen.

Direkt zum PlayDoge Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.